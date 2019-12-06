"Слуги народа" отгуляют новогодний корпоратив в модном party place под Радой (фото)

Нардепы фракции "Слуга народа" готовятся отметить наступающий Новый год на корпоративе в киевском ресторане "CHI". Мероприятие обещает быть веселым. Об этом передает "Страна" со ссылкой на источники во фракции политсилы.

Вечеринка намечается на 20 декабря (пятница) и должна начаться в 18.00.

Сейчас заместители главы фракции рассылают своей группе в сети информацию об этом корпоративе. Подобную рассылку также получил секретариат фракции "СН".

"20/12 в 18.00 ждем всех в ресторане "CHI" (3-й этаж КВЦ "Парковый") на новогодний копоратив фракции партии "Слуга народа". Будет весело" - говорится в сообщении.

Ресторан, ночной клуб и party place "CHI" расположен в конгрессно-выставочном центре "Парковый" - недалеко от здания Верховной Рады - на третьем этаже. Заведение считается одним из самых дорогих и модных в Киеве.

Нардепы фракции "Слуга народа" проведут новогодний корпоратив в ресторане "CHI" в Киеве (Фото: google.com/maps)

Кухня основана на традициях Юго-Восточной Азии, Индии, Китая и адаптирована под европейские вкусы.

По данным поставщиков элитного алкоголя, в этом заведении выпивают 25% всего поставляемого в Украину объема дорого шампанского Moet Chandon.

Нардепы фракции "Слуга народа" проведут новогодний корпоратив в ресторане "CHI" в Киеве (Фото: скрин carteblanche.ua)