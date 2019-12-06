"Слуги народу" відгуляють новорічний корпоратив в модному party place під Радою (фото)

Нардепи фракції "Слуга народу" готуються відзначити наступаючий Новий рік на корпоративі у київському ресторані "CHI". Захід обіцяє бути веселим. Про це передає "Страна" із посиланням на джерела у фракції політсили.

Вечірка намічається на 20 грудня (п'ятниця) і має розпочатися о 18.00.

Зараз заступники голови фракції розсилають своїй групі в мережі інформацію про цей корпоратив. Подібну розсилку також отримав секретаріат фракції "СН".

"20/12 о 18.00 чекаємо всіх в ресторані "CHI" (3-й поверх КВЦ "Парковий") на новорічний копоратив фракції партії "Слуга народу". Буде весело", - йдеться в повідомленні.

Ресторан, нічний клуб party place "CHI" розташований в конгрессно-виставковому центрі "Парковий" - недалеко від будівлі Верховної Ради - на третьому поверсі. Заклад вважається одним з найдорожчих та наймодніших в Києві.

Нардепи фракції "Слуга народу" проведуть новорічний корпоратив в ресторані "CHI" в Києві (Фото: google.com/maps)

Кухня заснована на традиціях Південно-Східної Азії, Індії, Китаю і адаптована під європейські смаки.

За даними постачальників елітного алкоголю, у цьому закладі випивають 25% обсягу дорого шампанського Moet Chandon з усього, що поставляється в Україну.

Нардепи фракції "Слуга народу" проведуть новорічний корпоратив в ресторані "CHI" в Києві (Фото: скрін carteblanche.ua)