"Слуга Народа" рекламирует "Космолот" (видео)

10-й номер в списке партии "Слуга Народа", украинский спортсмен Жан Беленюк вместе с певцом Павлом Зибровым перед выборами в Раду 2019 снялся в рекламном ролике онлайн-лотереи "Космолот".

30-секундное видео распространяется в интернете в течение последних нескольких недель. В рекламе Беленюк и Зибров в образах главных героев фильма "Людьми в черном" рассказывают о преимуществах "Космолота".

Жан Беленюк и Павел Зибров прорекламировали онлайн-лотерею "Космолот"

Кстати, недавно Жан Беленюк также снялся в предвыборном видео Николая Тищенко - еще одного кандидата от "Слуги Народа" по одному из киевских округов.

Как сообщалось, "Космолот" в начале июля перешел к лотерейному оператору "М.С.Л.". 99,96% акций "М.С.Л." принадлежат кипрской Evolot Limited, остальные - президенту компании Георгию Ложенку.

Компанию связывают с народными депутатами парламента восьмого созыва Виталием Хомутынником и Сергеем Пашинским. Также владельцем акций "М.С.Л" называли Даниила Гетманцева, который сейчас является советником Зеленского с налоговой политики.

В июле 2019 года "М.С.Л." зарегистрировал в Министерстве финансов государственную лотерею "Лото ПЛЮС", которое будет распространять сеть "Космолот".

Напомним, что в рейтинге партий перед выборами произошли изменения.