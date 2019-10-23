"Слуга народа" на КремльТВ пожаловался на украинцев: скандальное видео

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко угодил в скандал после того, как дал интервью российским пропагандистам на Первом канале. Соратник Владимира Зеленского в программе "Большая игра" рассказал о "конфликте на Донбассе", прекратить который мешают "украинские националисты".

Евгений Шевченко на росТВ пообщался с пропагандистами

Депутат включился в прямой эфир из Киева по видеосвязи. Он пожаловался на Порошенко, сказал, что "нужно идти на компромиссы ради мира", что протесты в Киеве в День защитника Украины организовали "националисты по заказу", они же, националисты, по мнению парламентария, в виноваты в невозможности прекратить войну. Таким образом Шевченко продолжил риторику президента страны-агрессора Владимира Путина

"Мы отстаивали позицию, чтобы конфликт на Донбассе был разрешен мирным путем. И сейчас мы все для этого делаем. Та ситуация, которая сложилась по формуле Штайнмайера, скажем так, была вброшена в общество радикально настроенными националистами, у которых в целом политика заключается во вражде, в войне.... Мы сейчас сделали паузу", - сказал Шевченко в эфире.

Евгений Шевченко на российском Первом канале

При этом Шевченко на своей странице в Facebook признался, что решение принять участие в шоу пропагандистов ему "далось нелегко". Он просто хотел "донести гражданам Российской Федерации прямую позицию украинского народа и властей Украины в отношении создания и выполнения всех условий для обеспечения мира на оккупированных территориях".

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Участие Шевченко в пропагандистской программе уже осудили в украинском обществе.

"Депутат правящей партии оправдывался перед агрессором за проведение общественных акций в Украине. Как это будет воспринято в Москве? "Х*хлы побежали сдаваться". Это ж где у человека голова, чтобы на шестом году войны на поклон к врагу идти, и подыгрывать российской пропаганде, унижающей твою собственную страну. Надеюсь, фракция СН быстро определит свою позицию по коллаборантскому поведению Шевченко", - написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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А народный депутат Гео Лерос в соцсети обратился к однопартийцу.

"С такими успехами костюм двойку может менять на костюм матрешки. И позицию на этой помойке излагать ему стоит от себя, а никак не от украинского народа и властей Украины", - отметил нардеп.

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Добавим, что Евгений Шевченко родился в Мелитополе. Окончил Институт права им. В. Сташиса Классического приватного университета, получил диплом юриста-правоведа.

Начиная с 2012 года безуспешно пытался попасть в Верховную Раду, сначала как самовыдвиженец, затем - от партии "Воля".

Во время президентских выборов в 2019 году был доверенным лицом Владимира Зеленского. На пленарных заседаниях Верховной Рады 9-го созыва присутствовал 21 раз, отсутствовал - 6.