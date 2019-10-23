"Слуга народу" на КремльТВ поскаржився на українців: скандальне відео

Нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко потрапив у скандал після того, як дав інтерв'ю російським пропагандистам на Першому каналі. Соратник Володимира Зеленського в програмі "Велика гра" розповів про "конфлікт на Донбасі", припинити який заважають "українські націоналісти".

Євген Шевченко на росТБ поспілкувався з пропагандистами

Депутат включився в прямий ефір з Києва по відеозв'язку. Він поскаржився на Порошенка, сказав, що "потрібно йти на компроміси заради миру", що протести в Києві в День захисника України організували "націоналісти за замовленням", вони ж, націоналісти, на думку парламентарія, винні у неможливості припинити війну. Таким чином Шевченко продовжив риторику президента країни-агресора Володимира Путіна

"Ми відстоювали позицію, щоб конфлікт на Донбасі був вирішений мирним шляхом. І зараз ми все для цього робимо. Та ситуація, яка склалася за формулою Штайнмайера, скажімо так, була вкинута в суспільство радикально налаштованими націоналістами, у яких в цілому політика полягає у ворожнечі, у війні.... Ми зараз зробили паузу", - сказав Шевченко в ефірі.

Євген Шевченко на російському Першому каналі

При цьому Шевченко на своїй сторінці в Facebook зізнався, що рішення взяти участь у шоу пропагандистів йому "далося нелегко". Він просто хотів "донести громадянам Російської Федерації пряму позицію українського народу і влади України щодо створення та виконання всіх умов для забезпечення миру на окупованих територіях".

Скріншот поста

Участь Шевченка в пропагандистській програмі вже засудили в українському суспільстві.

"Депутат правлячої партії виправдовувався перед агресором за проведення громадських акцій в Україні. Як це буде сприйнято в Москві? "Х*хли побігли здаватися". Це ж де в людини голова, щоб на шостому році війни на уклін до ворога йти, і підігравати російську пропаганду, що принижує твою власну країну. Сподіваюся, фракція СН швидко визначить свою позицію щодо колаборантського поведінки Шевченка", - написав в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

Скріншот поста

А народний депутат Гео Лерос у соцмережі звернувся до однопартійця.

"З такими успіхами костюм двійку може змінювати на костюм матрьошки. І позицію на цьому смітнику викладати йому варто від себе, а ніяк не від українського народу і влади України", - зазначив нардеп.

Скріншот поста

Додамо, що Євгеній Шевченко народився у Мелітополі. Закінчив Інститут права ім. В. Сташиса Класичного приватного університету, отримав диплом юриста-правознавця.

Починаючи з 2012 року безуспішно намагався потрапити у Верховну Раду, спочатку як самовисуванець, потім - від партії "Воля".

Під час президентських виборів у 2019 році був довіреною особою Володимира Зеленського. На пленарних засіданнях Верховної Ради 9-го скликання був присутній 21 раз, відсутній - 6.