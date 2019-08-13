"Слуга народа" Беленюк рассказал украинцам, как заработать (видео)

Жан Беленюк - украинский спортсмен и призер Олимпиады, а также без пяти минут депутат партии "Слуга народа" снова взялся за рекламу. На этот раз борец греко-римского стиля решил рассказать украинцам, что на биткоинах можно заработать. Он поделился Telegram-каналом, на котором, по его словам, он сам постоянно получает информацию.

Видеоролик Беленюк разместил на своей Facebook-странице.

"Хочу поделиться с вами, на мой взгляд, очень важной информацией. Биткоины и криптовалюты - это такой же глобальный тренд, как и Интернет в начале 2000-х годов. Мы можем это принимать, либо не принимать, но тем не менее через 5-10 лет это станет неотъемлемой частью нашей жизни. Поэтому считаю правильным уже сейчас начинать разбираться в рынке крипловалют. Для меня главным источником информации по биткоину является Telegram-канал "Главный по Крипте". О рынке криптовалют он пишет доступно и понятно, даже для тех, кто не является в теме. Там вас обучат, как сохранить, приумножить и вообще разобраться в этом большом глобальном рынке", - сказал на видео Беленюк.

Отметим, что подписчики Беленюка восприняли идею его рекламы с разочарованием. Люди не понимают, зачем спортсмен и депутат в это ввязался.

Печальное зрелище.

Зря Жан этим га*ном занялся.

В продолжении этого видео, Жан Беленюк, у Вас будет возможность разработать законопроект, который обяжет работодателей в Украине платить зарплату биткоинами И тогда мы ответим на вопрос куда пойдёт биткоин, - в карманы граждан.

Разочаровал... Давай, Жан, жги еще про форекс!

Скриншот комментариев (facebook.com/zhanbeleniuk)

Как мы ранее писали, Жан Беленюк, который стал новым депутатом от партии "Слуга народа", опозорился, назвав прожиточный минимум в Украине. Он считает, что это 30 тысяч гривен. Спортсмен отвечал на вопрос журналиста, сколько он будет зарабатывать на должности народного избранника.

Кстати, "Слуга народа" Беленюк оказался в центре сексистского скандала.