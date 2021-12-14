Вот что случится с вами, если каждый день съедать по два банана

Эксперт уверена, что банан - один из самых полезных фруктов. Он обладает умеренной сладостью и содержит множество необходимых организму питательных веществ.

Доктор Гарсия утверждает, что бананы - не калорийны (сравнительно с многими другими продуктами). Один банан среднего размера весит около 100 граммов и содержит около 80 калорий.

"Съедание 2–3 бананов в день не сделает вас толстым", - заявляет врач.

Факты о бананах, которые мотивируют вас их есть

Бананы богаты углеводами и являются лучшим источником калия и витамина А.

Банан имеет низкий гликемический индекс - 51.

100 граммов банана содержат:

75 граммов воды,

1,32 грамма белка,

0,58 грамма жира,

19,3 грамма углеводов,

0,82 мг пищевых волокон,

9,3 мг кальция,

8,5 мг фосфора,

0,55 мг железа,

0,24 мг каротина,

10,3 мг витамина B,

6 мг витамина B20,

0,78 мг ниацина.

Бананы подарят вам радость

Кроме того бананы содержат триптофан, который при попадании в организм превращается в серотонин. Серотонин помогает естественным образом регулировать настроение, может сделать людей расслабленными и счастливыми. Поэтому бананы называют "счастливыми фруктами".

Бананы известны высоким содержанием калия, который положительно влияет на обеспечение и восстановление энергии.

"2-3 банана могут обеспечить достаточно энергии для 2 часов энергичных упражнений. Неудивительно, что многие известные спортсмены предпочитают бананы", - заключила врач.