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Вот что произойдет с вашим организмом, если каждый день съедать по одному апельсину

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Вторник 23 ноября 2021 11:30
Вот что произойдет с вашим организмом, если каждый день съедать по одному апельсину Фото: Апельсины очень полезны (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Апельсины - популярнейший фрукт во всем мире, который давно стал для украинцев привычным, хотя и не растет в наших широтах. Врачи говорят, что уникальные полезные свойства цитрусового часто недооцениваются, и зря.

Читайте ниже в материале Styler, что будет с организмом, если каждый день съедать по одному такому фрукту.

По словам врача-диетолога Евгения Арзамасцева, апельсин - рекордсмен по количеству содержащихся в нем витаминов, минералов и биологически активных веществ. Кроме того фрукт - самый популярный источник витамина С, да и купить его можно круглый год по приемлемой цене.

В чем польза апельсинов

По словам медика, всего один апельсин в сутки поможет бороться с нехваткой витамина С, гипертонией, отечностью, а также ускорит ваш метаболизм.

Апельсин укрепит иммунитет. Благодаря высокой концентрации витамина С ваш организм станет сильнее в противостоянии вирусным инфекциям, которые особенно разгуливаются в холодное время года.

Поможет очистить организм. При регулярном употреблении фрукт поможет выводить токсины и шлаки из печени и кишечного тракта.

Апельсин сделает ваше сердце сильнее. Врач говорит, что цитрусовые могут защищать сердечную мышцу, укреплять сосудистые мембраны, успокаивать нервную систему, снижать риск сердечной ишемии, брадикардии, инфарктов и инсультов.

Фрукт поможет вам сохранить молодость. Дело в биофлавоноидах, которые помогают от раннего старения.

Очень полезен для здоровья сосудов. Вещества, содержащиеся в цитрусовом, помогут снизить риск развития атеросклероза, а также предотвратить тромбоз.

Улучшит пищеварение. Употребление апельсинов поможет ускорить метаболические процессы за счет повышения выработки желудочного сока, что особенно полезно для людей с частыми запорами.

Апельсины полезны беременным. Содержащаяся в фрукте фолиевая кислота обеспечит хорошее течение беременности, поспособствует правильному формированию плода и снизит риск появления врожденных отклонений.

Несмотря на полезность фрукта, есть его можно далеко не всем

С осторожностью апельсин нужно употреблять людям, страдающим гастритом, панкреатитом, повышенной кислотностью.

Также апельсин является одним из популярных продуктов, вызывающих аллергию, особенно у детей. Дело в том, что из-за отсутствия необходимых ферментов организм не способен переваривать и всасывать продукт. В итоге можно получить покраснения, высыпания, зуд и так далее.

Ранее мы писали, что произойдет с нашим организмом, если на месяц полностью отказаться от употребления алкоголя.

Также сообщалось, что будет, если каждый день съедать по два огурца.

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