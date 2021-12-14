Ось що трапиться з вами, якщо кожен день з'їдати по два банани

Експерт впевнена, що банан - один з найкорисніших фруктів. Він має помірну солодкість і містить безліч необхідних організму поживних речовин.

Доктор Гарсія стверджує, що банани - не калорійні (в порівнянні з багатьма іншими продуктами). Один банан середнього розміру важить близько 100 грамів і містить близько 80 калорій.

"З'їдання 2-3 бананів в день не зробить вас товстим", - заявляє лікар.

Факти про банани, які мотивують вас їсти їх

Банани багаті вуглеводами і є найкращим джерелом калію і вітаміну А.

Банан має низький глікемічний індекс - 51.

100 грамів банана містять:

75 грамів води,

1,32 грама білка,

0,58 грама жиру,

19,3 грама вуглеводів,

0,82 мг харчових волокон,

9,3 мг кальцію,

8,5 мг фосфору,

0,55 мг заліза,

0,24 мг каротину,

10,3 мг вітаміну B,

6 мг вітаміну B20,

0,78 мг ніацину.

Банани подарують вам радість

Крім того, банани містять триптофан, який при попаданні в організм перетворюється в серотонін. Серотонін допомагає природним чином регулювати настрій, може зробити людей розслабленими і щасливими. Тому банани називають "щасливими фруктами".

Банани відомі високим вмістом калію, який позитивно впливає на забезпечення і відновлення енергії.

"2-3 банани можуть забезпечити достатньо енергії для 2 годин енергійних вправ. Не дивно, що багато відомих спортсменів віддають перевагу бананам", - підсумувала лікар.