Ось що трапиться з вами, якщо кожен день з'їдати по два банани

Банани - один з найбільш калорійних фруктів, через що ми часто бачимо рекомендації обмежувати себе в їх вживанні. Величезним плюсом бананів для нас є доступність круглий рік і стабільна невисока ціна. Але чи можна в день з'їдати 2-3 банана, і що буде, якщо так робити?
На ці питання відповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.
Експерт впевнена, що банан - один з найкорисніших фруктів. Він має помірну солодкість і містить безліч необхідних організму поживних речовин.
Доктор Гарсія стверджує, що банани - не калорійні (в порівнянні з багатьма іншими продуктами). Один банан середнього розміру важить близько 100 грамів і містить близько 80 калорій.
"З'їдання 2-3 бананів в день не зробить вас товстим", - заявляє лікар.
Банани багаті вуглеводами і є найкращим джерелом калію і вітаміну А.
Банан має низький глікемічний індекс - 51.
100 грамів банана містять:
Крім того, банани містять триптофан, який при попаданні в організм перетворюється в серотонін. Серотонін допомагає природним чином регулювати настрій, може зробити людей розслабленими і щасливими. Тому банани називають "щасливими фруктами".
Банани відомі високим вмістом калію, який позитивно впливає на забезпечення і відновлення енергії.
"2-3 банани можуть забезпечити достатньо енергії для 2 годин енергійних вправ. Не дивно, що багато відомих спортсменів віддають перевагу бананам", - підсумувала лікар.
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