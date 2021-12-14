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Ось що трапиться з вами, якщо кожен день з'їдати по два банани

Автор: Світлана Мащенко

Банани - один з найбільш калорійних фруктів, через що ми часто бачимо рекомендації обмежувати себе в їх вживанні. Величезним плюсом бананів для нас є доступність круглий рік і стабільна невисока ціна. Але чи можна в день з'їдати 2-3 банана, і що буде, якщо так робити?

На ці питання відповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.

Експерт впевнена, що банан - один з найкорисніших фруктів. Він має помірну солодкість і містить безліч необхідних організму поживних речовин.

Доктор Гарсія стверджує, що банани - не калорійні (в порівнянні з багатьма іншими продуктами). Один банан середнього розміру важить близько 100 грамів і містить близько 80 калорій.

"З'їдання 2-3 бананів в день не зробить вас товстим", - заявляє лікар.

Факти про банани, які мотивують вас їсти їх

Банани багаті вуглеводами і є найкращим джерелом калію і вітаміну А.

Банан має низький глікемічний індекс - 51.

100 грамів банана містять:

  • 75 грамів води,
  • 1,32 грама білка,
  • 0,58 грама жиру,
  • 19,3 грама вуглеводів,
  • 0,82 мг харчових волокон,
  • 9,3 мг кальцію,
  • 8,5 мг фосфору,
  • 0,55 мг заліза,
  • 0,24 мг каротину,
  • 10,3 мг вітаміну B,
  • 6 мг вітаміну B20,
  • 0,78 мг ніацину.

Банани подарують вам радість

Крім того, банани містять триптофан, який при попаданні в організм перетворюється в серотонін. Серотонін допомагає природним чином регулювати настрій, може зробити людей розслабленими і щасливими. Тому банани називають "щасливими фруктами".

Банани відомі високим вмістом калію, який позитивно впливає на забезпечення і відновлення енергії.

"2-3 банани можуть забезпечити достатньо енергії для 2 годин енергійних вправ. Не дивно, що багато відомих спортсменів віддають перевагу бананам", - підсумувала лікар.

Раніше ми писали, яку користь для організму може принести щодня з'їдений один апельсин.

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