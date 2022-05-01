Ось що трапиться з вами, якщо часто їсти моркву

Морква - дуже корисний і поживний овоч, але вживати більше 1-2 штук в день не слід.

Медик каже, що якщо з'їдати більше моркви, надлишок бета-каротину не зможе вчасно перетворитися на вітамін А, а неперетворений бета-каротин потрапить в кров.

Це призведе до високого рівня каротину в крові. Надмірне відкладення каротину в шкірі і підшкірній клітковині призводить до пожовтіння шкіри, стану, відомому як каротинемія.

Морква дуже корисна, якщо вживати її в міру

Морква середнього розміру містить близько 4 мг бета-каротину. Після того, як бета-каротин потрапляє в організм, він під дією ферментів перетворюється на вітамін А.

Вітамін А є одним з основних поживних речовин для організму. Він може поліпшити зір, сприяти росту і розвитку і поліпшити імунну функцію.

"Хоча морква дуже поживна і смачна, її не слід їсти в надлишку, досить з'їдати від 1 до 2 морквин в день", - радить медик.