Случится то, чего вы долго ждали: астролог назвал главных везунчиков конца июля

Астрологический прогноз на конец июля расскажет, кого из представителей зодиакальных созвездий ждет невероятное везение в разных сферах - финансы, карьера, любовные отношения. Гороскоп составил известный астролог Павел Глоба.

Овен

Удача будет на вашей стороне, причем до такой степени, что вам обязательно нужно начать участвовать в викторинах и конкурсах - если вы проявите свойственную вам смелость, то результаты превзойдут все ваши ожидания.

Гороскоп на конец июля 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Лев

Вас ждет появление очень сильной мотивации, заряд энергии и возможность воплотить свои даже самые долгожданные планы - вы заслужили возможность прыгнуть выше своей головы.

Дева

Вы сможете ощутить спокойствие и то, насколько все начало идти по ранее задуманному плану - теперь вы будете лишь получать награды за то, насколько хорошо трудились в течение всего года.

Гороскоп на конец июля 2019 (фото: pixabay.com)

Стрелец

Впереди у вас успех и большие достижения, но они начнутся только после того, как вы решите, в каком направлении все-таки работать - любовные отношения или карьерная лестница.

Напомним, ранее астролог Павел Глоба составил гороскоп успеха на август 2019 для всех знаков Зодиака и рассказал, кому очень не повезет в последний месяц лета.

Также мы писали о том, что астролог дал прогноз на август 2019 года и назвал несколько знаков, для которых конец лета может стать отсчетом до новой и счастливой жизни.