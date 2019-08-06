Может случиться самое страшное: астролог предупредил об опасном периоде в августе

Гороскоп на неделю з 5 по 12 августа - астролог предупредил об опасности (коллаж: РБК-Украина)

Известный астролог рассказал о высоком риске различных катаклизмов в период с 5 по 12 августа

Известный украинский астролог Влад Росс составил гороскоп на ближайшую неделю в августе, в котором предупредил о непростом периоде, которому будут подвержены украинцы из-за негативного влияния планет. Об этом пишет Главред.

Так, первые два дня недели - минувший понедельник и нынешний вторник, 5 и 6 августа, будут все еще связаны с новолунием. Этот период будет обозначен удачными решениями и неплохими перспективами.

Астролог дает положительный прогноз на эти дни, в которые возможны неожиданные легкие повороты судьбы.

"Можно заключать соглашения и достигать договоренности", - отметил Влад Росс.

Но позитивный период резко сменится уже с 8 августа. Именно в это время две планеты изменят свое движение: Юпитер повернет и станет директным, а Уран сделает разворот в противоположную сторону - с директного на ретроградный.

Гороскоп на неделю з 5 по 12 августа - астролог предупредил об опасности (коллаж: РБК-Украина)

Подобное положение планет заставит чувствовать серьезное психологическое напряжение в период с 8 по 14 августа.

"В это время у многих будет расшатана нервная система, может начаться депресия, подавленность" - предупреждает астролог.

Кроме того, звезды указывают на вероятное увеличение количества самоубийств в это время.

А в конце текущей недели - с 10 по 11 августа, существует высокий риск различных аварий.

"Меркурий будет в квадрате к Урану. Поэтому выходные будут не очень благоприятными для путешествий и дороги", - заключил Росс.

Напомним, ранее астролог Павел Глоба составил гороскоп успеха на август 2019 для всех знаков Зодиака и рассказал, кому очень не повезет в последний месяц лета.

К слову, недавно астролог назвал главных везунчиков и неудачников августа - кому звезды сулят грандиозный успех во всех начинаниях, а кто столкнется с различными препятствиями, которые помешают достижению желанных целей.