Были сложные тренировки по боксу: что известно о погибшей чемпионке Амине Булах

Амина Булах, 18-летняя чемпионка по боксу, которая погибла под колесами поезда под Киевом, решила взять паузу и немного отдохнуть, так как у нее в последние месяцы были сложные тренировки. В тот роковой день Амина отправилась в гости к подруге. Новые детали жизни погибшей спортсменки рассказали в издании OBOZREVATEL.

Тренер спортсменки Виктор Фесечко до сих пор в шоке от того, что произошло. Ему о гибели воспитанницы сообщила ее мать.

"Я сначала не понял, говорю: "Аня, все будет хорошо" А потом как обухом по голове – Амины больше нет", - рассказал он.

Фесечко рассказал, что Амина к нему пришла тренироваться, когда ей было 10 лет и он отказался ее тренировать, так как в то время не тренировал девочек. Но она не сдалась и пришла во второй, а потом в третий раз. Фесечко отправил ее к другому тренеру, а потом Амина пришла вместе с отцом. И он согласился. Тренер рассказал, что у Амины был очень напористый и ответственный характер.

Однажды коллега спросил у него, есть ли у него девочка-боксер для соревнований.

Амина с тренером (VK Амины Булах)

"Говорю, есть одна. А он: давай ее к нам на соревнования! Поехала. Потом еще пару раз, потом Батуми, Тбилиси. И ото всюду она возвращалась с медалями. Я с ней поехал уже на Чемпионат Украины, первый раз оказался на соревнованиях, где выступают девочки, для меня это было даже дико. Это сейчас я уже привык. А она там себя чувствовала, как дома, всем "привет, привет, как дела?". Она очень общительная была, позитивная", - рассказал Фесечко.

Амина Булах выигрывала практически все чемпионаты, в которых участвовала. В 2018 году она стала серебряным призером молодежного турнира в Польше, в 2019 году – бронзовым призером молодежного чемпионата Европы в Болгарии.

Кроме спорта, в жизни Амины были и другие увлечения. Она была яркой и артистичной девочкой и в своей гимназии в Кропивницком она исполнила роль Прони Прокоповны в пьесе "За двумя зайцами".

В школе о ней отзываются тепло. Говорят, что она ничего не боялась и могла полезть, чтобы разнять драчунов – преподаватели считали, что у нее не было инстинкта самосохранения.

Амина Булах (VK Амины Булах)

Занятия спортом оказались под угрозой, так как у Амины начало падать зрение.

"Однажды на уроке английского языка у нас был текст про глухую девочку, которая хотела стать музыкантом, но все ей говорили, что музыка это не для нее. Но наперекор всему она выучилась и стала хорошим музыкантом. Тогда я детям приводила пример Амины. Потому что в свое время у нее были проблемы со здоровьем, но она не бросила спорт и стала чемпионкой", - рассказала классный руководитель.

В последнее время Амина училась в Польше и собиралась заниматься бизнесом, так как понимала, что всю жизнь спортом заниматься она сможет.

Последнее соревнование, по словам тренера, было сложным. Амина жила с мая по сентябрь тренировками – по три в день.

"Потом она попросилась отдохнуть месяц-полтора, потому что сильно вымоталась. Сказала, поедет к подруге под Киев. Вот там все это и случилось", - рассказал он.

Амина Булах

Амина постоянно ходила в наушниках и капюшоне. К ней часто не могли дозвониться, так как она не слышала звонков. В тот роковой день она вышла вечером из аптеки и направилась через железнодорожный переезд. Именно наушники помешали ей услышать приближающийся поезд. Девушка погибла на месте.