Були складні тренування з боксу: що відомо про загиблу чемпіонку Аміну Булах

Аміна Булах, 18-річна чемпіонка з боксу, яка загинула під колесами потягу під Києвом, вирішила взяти паузу і трохи відпочити, так як у неї в останні місяці були складні тренування. У той фатальний день Аміна вирушила в гості до подруги. Нові подробиці життя загиблої спортсменки розповіли у виданні OBOZREVATEL.

Тренер спортсменки Віктор Фесечко досі в шоці від того, що сталося. Йому про загибель вихованки повідомила її мати.

"Я спочатку не зрозумів, кажу: "Аня, все буде добре" А потім як обухом по голові – Аміни більше немає", - розповів він.

Фесечко розповів, що Аміна до нього прийшла тренуватися, коли їй було 10 років і він відмовився її тренувати, так як в той час не тренував дівчаток. Але вона не здалася і прийшла вдруге, а потім в третій раз. Фесечко відправив її до іншого тренеру, а потім Аміна прийшла разом з батьком. І він погодився. Тренер розповів, що у Аміни був дуже напористий і відповідальний характер.

Одного разу колега запитав у нього, чи є у нього дівчинка-боксер для змагань.

Аміна з тренером (VK Аміни Булах)

"Кажу, є одна. А він: давай її до нас на змагання! Поїхала. Потім ще пару раз, потім Батумі, Тбілісі. І всюди вона поверталася з медалями. Я з нею вже поїхав на Чемпіонат України, перший раз опинився на змаганнях, де виступають дівчата, для мене це було навіть дико. Це зараз я вже звик. А вона там почувала себе, як вдома, всім "привіт, привіт, як справи?". Вона дуже товариська була, позитивна", - розповів Фесечко.

Аміна Булах вигравала практично всі чемпіонати, в яких брала участь. У 2018 році вона стала срібним призером молодіжного турніру в Польщі, в 2019 році – бронзовим призером молодіжного чемпіонату Європи в Болгарії.

Крім спорту, у житті Аміни були й інші захоплення. Вона була яскравою і артистичною дівчинкою і в своїй гімназії у Кропивницького вона виконала роль Проні Прокопівни у п'єсі "За двома зайцями".

У школі про неї відгукуються тепло. Кажуть, що вона нічого не боялася і могла полізти, щоб розняти забіяк – викладачі вважали, що у неї не було інстинкту самозбереження.

Аміна Булах (VK Аміни Булах)

Заняття спортом опинилися під загрозою, так як у Аміни почав падати зір.

"Якось на уроці англійської мови у нас був текст про глуху дівчинку, яка хотіла стати музикантом, але все їй говорили, що музика-це не для неї. Але наперекір усьому вона вивчилася і стала хорошим музикантом. Тоді я дітям наводила приклад Аміни. Тому що в свій час у неї були проблеми зі здоров'ям, але вона не покинула спорт і стала чемпіонкою", - розповіла класний керівник.

останнім часом Аміна навчалася в Польщі і збиралася займатися бізнесом, бо розуміла, що все життя займатися спортом вона зможе.

Останнє змагання, за словами тренера, було складним. Аміна жила з травня по вересень тренуваннями – по три на день.

"Потім вона попросилася відпочити місяць-півтора, тому що сильно вимоталась. Сказала, поїде до подруги під Київ. Ось там все і сталося", - розповів він.

Аміна Булах

Аміна постійно ходила в навушниках і капюшоні. До неї часто не могли додзвонитися, так як вона не чула дзвінків. У той фатальний день вона вийшла ввечері з аптеки і попрямувала через залізничний переїзд. Саме навушники завадили їй почути поїзд, що наближається. Дівчина загинула на місці.