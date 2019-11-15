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Под Киевом трагически погибла 18-летняя боксер из сборной Украины

STYLERПерсоны    15.11.2019 - 20:47
Под Киевом трагически погибла 18-летняя боксер из сборной Украины
Амина Булах погибла под Киевом (фото: pixabay.com)

Боксер Амина Булах погибла при трагических обстоятельствах под Киевом

В Киевской области трагически погибла боксер Амина Булах, которая входила в молодежную сборную. Об этом сообщили на странице Федерации бокса Украины в Facebook.

О том, что именно произошло, не сообщается. В федерации пишут, что 18-летняя украинская спортсменка "погибла при трагических обстоятельствах".

Организация выражает соболезнования родным и близким Амины. С девушкой попрощаются на родине - в Кропивницком. Похорон состоится в субботу, 16 ноября в 12:00.

Под Киевом трагически погибла 18-летняя боксер из сборной Украины

Амина Булах погибла под Киевом (скрин: facebook.com/UkrainianBoxingFederation)

Под Киевом трагически погибла 18-летняя боксер из сборной Украины

Амина Булах (фото: fbu.org.ua)

Несмотря на юный возраст спортсменка уже успела добится немалых высот. Амина выигрывала чемпионат Украины. В сентябре стала бронзовым призером на молодежном чемпионате в Европе, который состоялся в Болгарии.

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