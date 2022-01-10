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Словарь современного украинского языка назвал самое популярное слово в 2021 году

Новина українською →
Понедельник 10 января 2022 16:42
Словарь современного украинского языка назвал самое популярное слово в 2021 году Названо самое популярное слово в Украине в 2021 году (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Словарь современного украинского языка и сленга "Мислово" выбрал слово года в 2021 году. Также создатели словаря перечислили и другие слова, которые стали самыми популярными и употребляемыми в 2021 году.

Об этом говорится на сайте онлайн-словаря "Мислово".

Словом года в 2021 году стало слово "вакцина". Отмечается, что выбор слова был продиктован пандемией коронавируса. Все слова, которые стали производными от "вакцина" также стали очень популярными в дискуссиях 2021 года.

Слово "прививка" использовалось чаще, чем слово "вакцинация", но так было до старта вакцинации от коронавируса в Украине.

Какие еще слова были популярными в 2021 году

Антивакцинатор (антиваксер или антивакс) – противник вакцинации

Ревакцинация – повторная вакцинация для поддержания уровня иммунной защиты

Бустерная доза (сокращенно – бустер) – дополнительная доза вакцины, которой проводится ревакцинация

Иммунизация – процесс приобретения иммунитета, обычно путем вакцинирования

Иммунитет – способность организма противостоять действиям влиянию вредных внешних факторов.

Ковидная тысяча (или тысяча Зеленского) – инициатива президента Украины, которая направлена на стимулирование вакцинации.

Также публичный дискурс 2021 года характеризовался такими словами и выражениями:

Большая стройка – инициатива президента Зеленского для развития инфраструктуры.

Деолигархизация – борьба с олигархами.

Земля – в контексте открытия рынка сельскохозяйственных земель и самого щедрого урожая зернобобовых культур в истории Украины.

Вагнергейт – провальная операция спецслужб.

Война – агрессивная риторика и размещение Россией военных сил у границ Украины в конце года.

Стоит отметить, что словарь "Мислово" существует с 2012 года и ежегодно определяет самые популярные слова в Украине. В 2020 году таким словом стало "коронавирус".

Напомним, ранее мы писали о том, что в институте Pantone назвали цвет 2022 года.

А также рассказывали о том, что названы все победители кинопремии "Золотой Глобус".

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