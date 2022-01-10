Словник сучасної української мови назвав найпопулярніше слово в 2021 році
Словник сучасної української мови та сленгу "Мислово" обрав слово року у 2021 році. Також творці словника перерахували й інші слова, які стали найпопулярнішими та вживаними у 2021 році.
Про це йдеться на сайті онлайн-словника "Мислово".
Словом року у 2021 році стало слово "вакцина". Відзначається, що вибір слова був продиктований пандемією коронавірусу. Всі слова, які стали похідними від "вакцина"також стали дуже популярними в дискусіях 2021 року.
Слово "щеплення"використовувалося частіше, ніж слово "вакцинація", але так було до старту вакцинації від коронавірусу в Україні.
Які ще слова були популярними у 2021 році
Антивакцинатор (антиваксер або антивакс) - противник вакцинації
Ревакцинація - повторна вакцинація для підтримки рівня імунного захисту
Бустерна доза (скорочено - бустер) - додаткова доза вакцини, якою проводиться ревакцинація
Імунізація - процес придбання імунітету, зазвичай шляхом вакцинації
Імунітет - здатність організму протистояти діям впливу шкідливих зовнішніх факторів.
Ковідна тисяча (або тисяча Зеленського) - ініціатива президента України, яка спрямована на стимулювання вакцинації.
Також публічний дискурс 2021 року характеризувався такими словами та виразами:
Велике будівництво - ініціатива президента Зеленського для розвитку інфраструктури.
Деолігархізація - боротьба з олігархами.
Земля - у контексті відкриття ринку сільськогосподарських земель та найщедрішого врожаю зернобобових культур в історії України.
Вагнергейт - провальна операція спецслужб.
Війна - агресивна риторика і розміщення Росією військових сил біля кордонів України в кінці року.
Варто відзначити, що Словник "Мислово" існує з 2012 року і щорічно визначає найпопулярніші слова в Україні. У 2020 році таким словом стало "коронавірус".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Інституті Pantone назвали колір 2022 року.
А також розповідали про те, що названо всіх переможців кінопремії "Золотий Глобус".