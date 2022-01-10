Словник сучасної української мови назвав найпопулярніше слово в 2021 році

Словник сучасної української мови та сленгу "Мислово" обрав слово року у 2021 році. Також творці словника перерахували й інші слова, які стали найпопулярнішими та вживаними у 2021 році.

Про це йдеться на сайті онлайн-словника " Мислово ".

Словом року у 2021 році стало слово "вакцина". Відзначається, що вибір слова був продиктований пандемією коронавірусу. Всі слова, які стали похідними від "вакцина"також стали дуже популярними в дискусіях 2021 року.

Слово "щеплення"використовувалося частіше, ніж слово "вакцинація", але так було до старту вакцинації від коронавірусу в Україні.

Які ще слова були популярними у 2021 році

Антивакцинатор (антиваксер або антивакс) - противник вакцинації

Ревакцинація - повторна вакцинація для підтримки рівня імунного захисту

Бустерна доза (скорочено - бустер) - додаткова доза вакцини, якою проводиться ревакцинація

Імунізація - процес придбання імунітету, зазвичай шляхом вакцинації

Імунітет - здатність організму протистояти діям впливу шкідливих зовнішніх факторів.

Ковідна тисяча (або тисяча Зеленського) - ініціатива президента України, яка спрямована на стимулювання вакцинації.

Також публічний дискурс 2021 року характеризувався такими словами та виразами:

Велике будівництво - ініціатива президента Зеленського для розвитку інфраструктури.

Деолігархізація - боротьба з олігархами.

Земля - у контексті відкриття ринку сільськогосподарських земель та найщедрішого врожаю зернобобових культур в історії України.

Вагнергейт - провальна операція спецслужб.

Війна - агресивна риторика і розміщення Росією військових сил біля кордонів України в кінці року.

Варто відзначити, що Словник "Мислово" існує з 2012 року і щорічно визначає найпопулярніші слова в Україні. У 2020 році таким словом стало "коронавірус".