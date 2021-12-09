В институте Pantone назвали цвет 2022 года: такой оттенок был создан впервые

Институт Pantone определился с цветом, который будет главным в 2022 году. Впервые оттенок года не выбирали среди известных, а создали новый.

Об этом говорится на официальном сайте института Pantone.

Ежегодно Институт цвета Pantone выбирает оттенок сезона, на который потом ориентируются дизайнеры, представители косметической индустрии и все, кто следит за модой и трендами.

Этот оттенок потом начинают использовать в одежде, в аксессуарах – от модных сумочек и обуви до чехлов на мобильные телефоны. Цвет года представляют уже почти 20 лет.

Для выбора главного оттенка года собирается международная группа из 8-12 экспертов, которые предпочитают сохранять анонимность. Обсуждение проходит в условиях строгой секретности.

Как выбирали цвет 2022 года

Главным цветом 2022 года станет сиреневый оттенок под номером 17-3938 и названием Very Peri (очень красивый).

Впервые в истории Института цвет года не выбирали, а создали заново, ориентируясь на ситуацию в мире.

"Показывая беззаботную уверенность и смелое любопытство, оживляющее наш творческий дух, любознательный и интригующий Pantone 17-3938 Very Peri помогает принять этот изменившийся мир, открывая нам новое видение", - отметили сотрудники Института.

Для создания нового цвета были использованы цифровые технологии. По словам экспертов, этот цвет сочетает в себе "постоянство" синего и "волнительную энергию" красного.

Также он символизирует динамику, креативность, воображение и движение вперед.

По словам президента Института Pantone Лори Прессман, времена сильно изменились и общество продолжает осознавать, что цвет становится важной формой общения и способом выражать свои эмоции.

Сложность нового синего оттенка с красно-фиолетовым подтоном подчеркнет новые возможности.