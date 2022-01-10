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Золотой глобус 2022: все победители, рекорды и сенсации престижной премии

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Понедельник 10 января 2022 13:37
Золотой глобус 2022: все победители, рекорды и сенсации престижной премии Фото: Золотой глобус 2022 (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В Лос-Анджелесе были объявлены победители теле и кинопремии Золотой Глобус. Престижный приз получили топовые актеры, актрисы, режиссеры, продюсеры композиторы и другие причастные к производству фильмов и сериалов.

Чем уникально это событие для мира кино - читайте ниже в материале Styler.

В этот раз 79-церемония прошла не только без красной дорожки, но и без прямого эфира, а актер О ен-су из уже культовой "Игры в кальмара" стал первым корейским актером, одержавшим победу на "Глобусе".

Главные призы и сенсации

Лучший драматический фильм - "Власть пса" новозеландского режиссера Джейн Кэмпион с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.

Лучшими актером и актрисой в драматическом фильме признаны Уилл Смит ("Король Ричард") и Николь Кидман ("В роли Рикардо").

Золотой глобус 2022: все победители, рекорды и сенсации престижной премии

Скриншот: Николь Кидман не узнать в роли Люсиль Болл

Лучший мюзикл - "Вестсайдская история" Стивена Спилберга.

Лучший иностранный фильм - "Сядь за руль" моей машины Рюсукэ Хамагути.

Лучший анимационным фильм - "Энканто".

Лучший драматический сериал - "Наследники".

Композитор Ханс Циммер получил награду за музыку к фильму Дюна Дени Вильнева, а лучшей песней назвали композицию Билли Айлиш "No Time to Die" из последней ленты Бондианы "Не время умирать".

Другие победители Золотого глобуса 2022:

  • Лучший сценарий - Кеннет Брана ("Белфаст")
  • Лучший актер в мюзикле или комедии - Эндрю Гарфилд ("Тик-так... БУМ!")
  • Лучшая актриса в мюзикле или комедии - Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история")
  • Лучший актер второго плана - Коди Смит-Макфи ("Власть пса")
  • Лучшая актриса второго плана - Ариана ДеБос ("Вестсайдская история")
  • Лучший актер в драматическом сериале - Джереми Стронг ("Наследники")
  • Лучшая актриса в драматическом сериале - ЭмДжей Родригес ("Поза")
  • Лучший телесериал (мюзикл или комедия) - "Хитрости"
  • Лучший телефильм, сериал или мини-сериал - "Подземная железная дорога"
  • Лучший актер в мюзикле или комедии - Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")
  • Лучшая актриса в мюзикле или комедии - Джин Смарт ("Хитрости")
  • Лучший актер в телефильме, сериале или мини-сериале - Майкл Китон ("Ломка")
  • Лучшая актриса в телефильме, сериале или мини-сериале - Кейт Уинслет ("Мейр из Исттауна")
  • Лучшая актриса второго плана - Сара Снук ("Наследники")

Отметим, что победа 77-летнего О Ен-су из "Игры в кальмара" сейчас главная новость в южнокорейских СМИ. Он первый корейский актер, получивший Золотой глобус.

Награда досталась за роль второго плана - игрока №001 О Иль Нама, старичка с опухолью головного мозга. И только в последней серии выяснется, что он и есть тот самый Хозяин - создатель смертельных игр.

Золотой глобус 2022: все победители, рекорды и сенсации престижной премии

Скриншот: О Ен-су из "Игры в кальмара"

Это важно знать

"Золотой глобус" (англ. Golden Globe Award) - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах.

Премия вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. В киноиндустрии считается второй по престижу премией после Оскара.

Ранее мы писали, где смотреть украинский фильм "Погані дороги", претендующий на "Оскар".

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Золотой глобус
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