Слова, які здивують навіть філолога: 5 маловідомих перлин української мови

Українська мова - справжній скарб, і деякі її перлини давно припали пилом на сторінках словників. Деякі ще жевріють у мовленні старших, інші чекають на своє друге дихання. Пропонуємо освіжити мовну пам’ять і познайомитися з п’ятьма незвичними словами, які точно змусять вас здивуватись.

Церата - ні, це не новий вид зброї й не фантастична істота. Це звичайна тканина, оброблена воском або булаком - наш аналог клейонки. Пам’ятаєте ту, що оберігала стіл від борщу, компоту й олів’є у дитинстві? Оце вона - церата.

Мутра - звучить грізно, наче лайка, але все простіше. Це всього лише... гайка. Металева, різьбова, знайома всім, хто хоч раз тримав у руках ключ. Колись слово було звичне у щоденному вжитку, а тепер - рідкісне, хоча доволі симпатичне.

Длятися - це той самий стан, коли ви вже 20 хвилин збираєтеся виходити, але все ще в рушнику й халаті. Баритись, затримуватись, зникати з поля зору - длятися означає саме це. Ідеальне слово для вічно зайнятих і хронічних запізнювачів.

Скумасний - антонім до всього смачного. Не соковитий, прісний, неприємний. Така собі піца на другий день, яку шкода викинути, але ще більше шкода їсти. Коли хочеться коротко сказати "гидко", кажіть "скумасно".

Хацуціга - звучить майже японською, але це наше слово. Так називали людину, яка зуміє викрутитися з будь-якої ситуації, ще й виглядати при цьому переможцем. Шарм, хитрість, витончене вміння маніпулювати - усе в одному слові.