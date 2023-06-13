Слов'янський обряд на виконання бажань, який працює лише в 1 особливий день

Слов’янські ритуали мають багату історію, вони відображають духовність і віру українців, поляків, чехів, словаків, хорватів та інших народів. Одним з них є обряд на виконання бажань, який відомий своєю дієвістю, однак лише у тому випадку, якщо буде здійснений у один особливий день.

Про який ритуал йдеться і коли його треба виконати - читайте у матеріалі Styler.

У чому суть обряду на виконання бажань і коли його здійснити

Цей багатовіковий ритуал, як правило, виконується в день літнього сонцестояння (21 червня), коли сила сонця досягає свого піку.

Ще наші предки вірили (а сьогодні езотерики підтверджують), що у цей день природа оживає, енергія максимальна, що сприяє здійсненню бажань.

“У сонцестояння ніч і день мають рівну тривалість, і це можна сприймати як баланс між світлом і темрявою, позитивним і негативним”, - говорять експерти.

То про який же ритуал йдеться?

Перш за все, для його виконання потрібно підготувати деякі речі і знайти відповідне місце.

Вам знадобиться невелике вогнище або навіть свічка, які символізуватимуть сонце. Також потрібні свіже листя і квітки липи - символ життя та плодючості - які мають захисну і сильну лікувальну дію.

Ритуал треба проводити на відкритому просторі, в природному середовищі, наприклад, в полі або в саду, після заходу сонця.

Під час ритуалу створюється особлива атмосфера. Почніть з очищення свого розуму та серця, зосередившись на своїх бажаннях. Запаліть свічку (або розпаліть вогнище), деталізуйте своє бажання як яскраву картину у своїй голові і передайте цю енергію світилу - воно вбере ваші бажання і надішле їх до вищих сил.

Після цього треба проговорити своє бажання вголос над цвітом і піддати липу вогню.

Важливо пам’ятати, що бажання повинно бути щирим і чистим, не ображати нікого, не асоціюватися з марнославством.

“Ритуал допомагає зосередитись на бажанні, викликає позитивну енергію і може стати каталізатором для його здійснення”, - кажуть експерти.



