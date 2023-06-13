Славянский обряд на исполнение желаний, работающий только в 1 особый день

Славянские ритуалы имеют богатую историю, отражают духовность и веру украинцев, поляков, чехов, словаков, хорватов и других народов. Одним из них является обряд во исполнение желаний, который известен своей действенностью, однако лишь в том случае, если будет совершён в один особый день.

О каком ритуале идет речь и когда его нужно выполнить - читайте в материале Styler.

В чем суть обряда во исполнение желаний и когда его осуществить

Этот многовековой ритуал обычно выполняется в день летнего солнцестояния (21 июня), когда сила солнца достигает своего пика.

Наши предки верили (а сегодня эзотерики подтверждают), что в этот день природа оживает, энергия максимальная, что способствует осуществлению желаний.

"В солнцестояние ночь и день имеют равную продолжительность, и это можно воспринимать как баланс между светом и тьмой, положительным и отрицательным", - говорят эксперты.

Так о каком же ритуале идет речь?

Прежде всего, для его выполнения нужно подготовить кое-какие вещи и найти подходящее место.

Вам понадобится небольшой костер или даже свеча, символизирующая солнце. Также нужны свежие листья и цветки липы – символ жизни и плодовитости – обладающие защитным и сильным лечебным действием.

Ритуал нужно проводить на открытом пространстве, в природной среде, например, в поле или в саду, после заката.

В ходе ритуала создается особая атмосфера. Начните с очищения ума и сердца, сосредоточившись на своих желаниях. Зажгите свечу (или разожгите костер), детализируйте свое желание как яркую картину в своей голове и передайте эту энергию светилу – оно впитает ваши желания и пришлет их в высшие силы.

После этого нужно проговорить свое желание вслух над цветом и подвергнуть липу огню.

Важно помнить, что желание должно быть искренним и чистым, не обижать никого, не ассоциироваться с тщеславием.

"Ритуал помогает сосредоточиться на желании, вызывает положительную энергию и может стать катализатором его осуществления", - говорят эксперты.