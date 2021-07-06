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Зламала обидва передпліччя: у Чернівцях дівчинка впала з батута і серйозно травмувалась

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Чернівці, Вівторок 06 липня 2021 18:43
Зламала обидва передпліччя: у Чернівцях дівчинка впала з батута і серйозно травмувалась Фото: у Чернівцях дівчинка впала з батуту і травмувалась (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

У Чернівцях 10-річна дівчинка впала із батута і зламала обидва передпліччя. Дитину з травмами госпіталізували.

Про це повідомляє "Молодий Буковинець".

Так, інцидент трапився, 4 липня, в одному з торговельних центрів на Гравітоні.

Дівчинку госпіталізували до лікарні із закритими переломами обидвох передпліч. Згодом медики повідомили про випадок у поліцію.

Однак, правоохоронці закрили кримінальне провадження, адже батьки дівчинки завили, що нещасний випадок стався з власної необережності дитини та вони не мають жодних претензій до торговельного центру, де травмувалась їхня донька.

Раніше ми повідомляли, у Тернополі дівчинку вдарив струмом автомат з іграшками.

Також у Харкові від удару струмом біля батута загинула дівчина.

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