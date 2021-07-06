Отбросило на асфальт: в Тернополе девочку ударил током автомат с игрушками
В городе Тернополе 8-летнюю девочку ударил электрическим током автомат с игрушками. От удара девочку отбросило на асфальт.
Об этом сообщил генеральный директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольской области Михаил Джус.
Так, происшествие произошло 5 июля, на улице Русской. Прохожие, ставшие очевидцами инцидента, вызвали к ребенку медиков.
По его словам директора, бригада скорой выехала в 18:39. Там медики оказали помощь маленькой пациентке.
Как стало известно, на остановке девочка подошла к автомату с игрушками и дотронулась до него рукой. Ребенка внезапно ударило электрическим током и отбросило на асфальт.
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