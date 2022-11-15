"Ви - маяки світла в темряві війни": лікарка із Сирії написала українцям лист, який зворушує до сліз

Даний лист лікарка, яка 10 років провела на фронті в Сирії, опублікувала на сторінці Instagram .

"У мене тремтять руки, коли уявляю, що ви зараз думаєте і відчуваєте. Я лікувала сильно обгорілих дітей після того, як їхню школу розбомбили з запальної зброї, рятувала мирних жителів після бомбардування пекарні, допомогла побудувати 7 лікарень і доставляла допомогу тим, хто щойно втратив майно", - написала медик.

"Коли думала, як вам допомогти, перше, що прийшло, - це поділитися з вами своїми найглибшими уроками в надії, що вони стануть вам у пригоді", - додала вона у дописі.

Далі наводимо текст листа Роли до українців.

Ви не можете узяти на себе всі страждання

Ви побачите багато болю і страждань. Захочете це все взяти на себе, допомогти всім, усіх врятувати. Масштаб катастрофи іноді може здатися таким великим, що перевершує будь-які ваші зусилля. Пам'ятайте, що ви не можете - ніхто не може позбутися всіх страждань. Ви можете зробити лише свою частину, і це дуже важливо.

Ви не повинні братися за марне завдання, намагаючись вирішити все. Бо це тільки змусить вас засумніватися в своїх зусиллях і пригніть настрій. Зосередьтеся на тому, що ви можете зробити, і робіть це в міру своїх можливостей.

Спочатку вдягніть "кисневу маску" на себе

Тривалий час я працювала кожен день і вечір, на вихідні і свята. Тепер знаю, що впавши у прірву вигорання та травм, я була на абсолютно не права.

Ви маєте ставити на перше місце своє здоров’я та самопочуття. Потрібно спочатку одягнути кисневу маску на себе. Ви не можете зцілити, якщо ви глибоко поранені. Не можете врятувати життя, якщо зламані.

Подбайте про своє здоров’я: тіло, розум, серце і дух. Лише ті, хто живий і здоровий, можуть врятувати життя.

Сильні жінки і чоловіки - плачуть

Ми щодня стаємо свідками смерті. Ймовірно, ви станете свідками серйозної несправедливості. Найгірше, що можете зробити, це не дозволяти собі відчувати емоції. Плакати - це по-людськи, плач для сильних, які можуть проливати сльози і попри все встати й виконати свою роботу.

Попросіть допомоги

Увесь світ хоче вас підтримати, але правда в тому, що ваше найкраще багатство - це ваші земляки. Зверніться по допомогу до родини та друзів. Ми всі час від часу відчуваємо труднощі. І потрібна сміливість, щоб визнати це та отримати підтримку.

Ви не самотні

Будуть часи, коли ви почуватиметеся покинутими. Або, що вас ніхто не розуміє, особливо сім’я чи друзі, які не бачать того, що ви робите.

Не замикайтеся. Зверніться до тих, хто вас оточує. Мені було дуже корисно іноді закривати очі й думати про всіх людей світу, які переживають те, що й я. Це об’єднує нас.

Будьте добрими до себе

Іноді ми можемо бути своїми найлютішими ворогами, засипаючи підлими словами, якими ми повинні були б бути і що робити. Це не допомагає вам. Підбадьорюйте і підтримуйте себе. Задовольніть свої потреби, щоб бути сильними, щоб допомагати іншим. Ми не можемо співчувати іншим, якщо не співчуваємо собі.

Нехай радість і вдячність дадуть вам крила

Я занадто довго рухалась уперед з почуття провини. Сказала собі, що зараз не час сміятися, бо йде війна.

Навіть під час війни діти сміятимуться, співатимуть птахи і ростиме трава - будуть маленькі подарунки, які даватимуть сили йти далі. Впустіть їх і нехай вони живлять ваш настрій.

Бачте світло

Будуть кілька дуже-дуже темних днів. Легко побачити жах і найгірше в людині на війні. Але ви побачите і найкраще у ній. Кожний день і кожна мить будуть вибором.

Ви є маяками світла в темряві війни - інші дивитимуться на вас. Сяйте яскраво, щоб допомогти їм бачити у ці темні часи.

Не дозволяйте ненависті керувати вами

Це найважче. Коли ми об’єднуємося проти ворога, наша спільна ненависть може спонукати нас до дій. Проблема в тому, що ненависть спалює нас і поглинає, і ми стаємо не кращими за ворога.

Ненависть і дегуманізація ведуть до війни. Я знайшла прекраснішу енергію, яка керує нашими діями - це любов, прагнення до правди і справедливості. Це дає нам енергію і створює прекрасний світ, якого ми бажаємо.

Моліться

Неважливо чи ви вірянин, чи ні. Можливо, ваша віра похитнеться, коли ви запитаєте, чому це відбувається.

Раніше думала, що молитва є виправданням для бездіяльності. Тепер знаю, що заклик до могутніх божественних сил дає нам силу продовжувати і направляє нас, коли ми не бачимо шляху вперед і відчуваємо безсилля.

Смійтеся

Коли сумніваєтеся, смійтеся. Це найкращі ліки.

Рола Аль-Курді Халлам (Фото: instagram.com/drrolahallam)