"Вы - маяки света в мраке войны": врач из Сирии написала украинцам письмо, от которого наворачиваются слезы

Сирийский фронтовой врач Рола Аль-Курди Халлам (Rola Alkurdi Hallam) написала эмоциональное письмо к украинцам, в котором поделилась опытом войны и посоветовала, как пережить эти сокрушительные времена.

Данное письмо врач, которая 10 лет провела на фронте в Сирии, опубликовала на странице Instagram .

"У меня дрожат руки, когда представляю, что вы сейчас думаете и чувствуете. Я лечила сильно обгоревших детей после того, как их школу разбомбили из зажигательного оружия, спасала мирных жителей после бомбардировки пекарни, помогла построить 7 больниц и доставляла помощь тем, кто только что потерял имущество", - написала медик.

"Когда думала, как вам помочь, первое, что пришло, - это поделиться с вами своими глубочайшими уроками в надежде, что они пригодятся вам", - добавила она в посте.

Далее приводим текст письма Ролы к украинцам.

Вы не можете взять на себя все страдания

Вы увидите много боли и страданий. Захотите это взять на себя, помочь всем, всех спасти. Масштаб катастрофы иногда может показаться столь большим, что превосходит любые ваши усилия. Помните, что вы не можете - никто не может избавиться от всех страданий. Вы можете сделать только свою часть, и это очень важно.

Вы не должны браться за бесполезную задачу, пытаясь решить все. Ибо это заставит вас усомниться в своих усилиях и пригнетет настроение. Сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать, и делайте это по мере своих возможностей.

Сначала наденьте "кислородную маску" на себя

Долгое время я работала каждый день и вечер, на выходные и праздники. Теперь знаю, что впав в пропасть выгорания и травм, я была совершенно неправа.

Вы должны ставить во главу угла свое здоровье и самочувствие. Нужно сначала надеть кислородную маску на себя. Вы не можете исцелить, если вы глубоко ранены. Не можете спасти жизнь, если сломаны.

Позаботьтесь о своем здоровье: тело, ум, сердце и дух. Только те, кто жив и здоров, могут спасти жизнь.

Сильные женщины и мужчины - плачут

Мы ежедневно становимся свидетелями смерти. Вероятно, вы станете свидетелями серьезной несправедливости. Самое плохое, что можете сделать, это не позволять себе испытывать эмоции. Плакать - это по-человечески, плач для сильных, которые могут проливать слезы и при всем встать и выполнить свою работу.

Попросите помощи

Весь мир хочет вас поддержать, но правда в том, что ваше лучшее богатство - это ваши земляки. Обратитесь за помощью к семье и друзьям. Мы все время от времени испытываем трудности. И нужна смелость, чтобы признать это и получить поддержку.

Вы не одиноки

Будут времена, когда вы будете чувствовать себя брошенными. Или что вас никто не понимает, особенно семья или друзья, которые не видят того, что вы делаете.

Не запирайтесь. Обратитесь к окружающим. Мне было полезно иногда закрывать глаза и думать обо всех людях мира, переживающих то, что и я. Это объединяет нас.

Будьте добры к себе

Иногда мы можем быть своими злейшими врагами, засыпая подлыми словами, какими мы должны были бы быть и что делать. Это вам не помогает. Подбадривайте и поддерживайте себя. Удовлетворите свои потребности, чтобы быть сильными, чтобы помочь другим. Мы не можем сочувствовать другим, если не сочувствуем себе.

Пусть радость и благодарность дадут вам крылья

Я слишком долго двигалась вперед из чувства вины. Сказала себе, что сейчас не пора смеяться, потому что идет война.

Даже во время войны дети будут смеяться, петь птицы и расти траву - будут маленькие подарки, которые будут давать силы идти дальше. Впустите их и пусть они подпитывают ваше настроение.

Видите свет

Будут несколько очень-очень темных дней. Легко увидеть ужас и самое худшее в человеке на войне. Но вы увидите и самое лучшее в неv. Каждый день и каждый миг будут выбором.

Вы являетесь маяками света в темноте войны - другие будут смотреть на вас. Сияйте ярко, чтобы помочь им видеть в эти темные времена.

Не позволяйте ненависти управлять вами

Это тяжелее всего. Когда мы объединяемся против врага, наша общая ненависть может побуждать нас к действиям. Проблема в том, что ненависть сжигает нас и поглощает, и мы становимся не лучше врага.

Ненависть и дегуманизация ведут к войне. Я нашла более прекрасную энергию, которая управляет нашими действиями - это любовь, стремление к правде и справедливости. Это дает нам энергию и создает прекрасный мир, которого мы желаем.

Молитесь

Неважно верующий вы человек или нет. Возможно, ваша вера пошатнется, когда вы спросите, почему это происходит.

Ранее думала, что молитва это оправдание для бездействия. Теперь знаю, что призыв к могущественным божественным силам дает нам силу продолжать и направляет нас, когда мы не видим пути вперед и чувствуем бессилие.

Смейтесь

Когда сомневаетесь, смейтесь. Это лучшее лекарство.

Рола Аль-Курди Халлам (Фото: instagram.com/drrolahallam)