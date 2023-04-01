7 іграшок, які загрожують життю і здоров'ю дитини. Перевірте, чи таких нема у вашої малечі

Деякі іграшки можуть становити загрозу здоров'ю дитини. Навіть такі безневинні начебто повітряні кульки нерідко стають причиною удушення у малечі. Тому треба дуже ретельно підбирати речі, якими дозволяєте дитині гратися.

Які іграшки небезпечні для дитини

"Кожна новина про магніти, батарейки або слайм, що привели до реанімації дітей, лякають і приголомшують. І добре, якщо такі історії закінчуються одужанням. Але кожна така іграшка може вартувати життя дитини", - пишуть лікарі.

Медики наголошують, що батьки мають пам’ятати про це, купуючи іграшки своїм дітям. Лікарі перераховують небезпечні із них.

Іграшки з магнітами

Магніти стають особливо небезпечними, якщо дитина проковтне більше одного. Адже магніти можуть притягуватись. Проходячи через травну систему дитини, вони можуть розірвати стінки кишківника. Це може стати причиною перфорації. При склеюванні може статися кишкова непрохідність.

Слайм або лизун

Лизун складається з молекул речовини-полімеру, наприклад клею. Хоча клей ПВА не вважається токсичним, але якщо його з'їсти, то речовина є небезпечною для здоров'я дитини.

В іграшку також додають тетраборат натрію (буру). Він забезпечує лизуну справжність і відносну м'якість.

Тетраборат натрію - це сіль борної кислоти, яку використовують для дезінфекції шкіри і слизової оболонки ротової порожнини. Ця речовина може вплинути на нервову систему, нирки, ШКТ при потраплянні в організм або через подразнення на шкірі. При тривалому контакті зі шкірою може викликати контактний дерматит.

Іграшки з маленькими батарейками

Батарейки типу "таблетки" маленькі та круглі, схожі на кнопку, сьогодні використовуються у багатьох речах. Потрапляючи до травного тракту, батарейка за короткий проміжок часу призводить до тяжких опіків та виразок слизових оболонок.

Переконайтеся, що у вас ніде не лежать батарейки у місцях, до яких дитина має доступ. А якщо вони є в іграшках, то повинні бути надійно закриті, щоб малеча не змогла їх дістати.

Повітряні кульки

Ніколи не дозволяйте дітям молодше 8 років самостійно надувати кульки. Легко випадково вдихнути повітряну кульку, коли дитина робить вдих. Це одна з провідних причин задухи в дітей.

Іграшки не повинні містити гострих деталей і довгих стрічок (фото: freepik)

Іграшки з крихітними деталями

Маленькі діти тягнуть до рота все, до чого можуть дотягнутися. Перевіряйте, чи відповідає іграшка рекомендаціям для віку вашої дитини.

Наприклад, при виробництві оригінального Lego до пластику додають сульфат барію, завдяки якому деталі видно на рентген знімках. Але навіть у такому випадку не варто нехтувати правилами безпеки.

Іграшки з гострими кінцями та краями

До цієї категорії належать іграшки, які легко б'ються - скляні чи пластикові. Неякісно виготовлені дерев'яні та металеві іграшки також можуть мати гострі краї, які можуть поранити дитину.

Перевіряйте всі іграшки на наявність закріплених частин. І якщо помітите щось недобре, викиньте таку іграшку.

Іграшки зі шнурами та стрічками

Іграшки зі шнурами понад 20 см. Ці шнури можуть обмотатися навколо шиї дитини та задушити її. Не вішайте іграшки в ліжечках і манежах за допомогою стрічок, шнурів чи ниток.

Це стосується і оберегів й натільних хрестиків у дітей молодшого віку.