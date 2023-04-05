Без слез и крика: как правильно отказать ребенку в новой игрушке в магазине

Обычно дети в магазине не могут пройти спокойно мимо игрушек, а родители не могут не купить какую-нибудь безделушку на жалкое детское "Купы". Это обычная домашняя ситуация. Отказать ребенку можно очень легко, стоит лиш знать несколько простых способов.

По словам эксперта, когда родители отказывают ребенку в игрушке, то после этого малыши начинают кричать, плакать, капризничать, требовать и падать на пол. В таких ситуациях следует действовать спокойно.

Поговорите с ребенком

Если объектом желания ребенка стала машинка, то вместо строго "нет", рассматривайте игрушку вместе с ребенком.

Психолог говорит, что ребенку важнее поделиться своим увлечением, чем купить. После совместного обсуждения договориться о том, что вы "купите игрушку на следующей неделе", гораздо проще.

Сфотографируйтесь

Предложите сфотографировать игрушку. Фотография игрушки и игрушка - почти одно и то же.

"Пусть ребенок сделает фото и дома запишет в "список желаний". Договоритесь раз в месяц (или раз в неделю) покупать что-нибудь из этого списка", - говорится в сообщении.

Категорическое "нет"

Эксперт говорит, что не нужно десять минут рассказывать почему сейчас нет денег на игрушку.

"Просто "нет", потому что так договаривались (вы же договаривались заранее? Это обязательно) и такие вот правила", - добавляет эксперт.

Однако обязательно нужно проговорить чувство ребенка: "Ты очень хочешь эту игрушку и так жаль, что мы не можем сейчас ее купить! Я тебя понимаю, мне тоже бывает грустно, когда нет возможности сделать то, что хочется. Мне очень жаль, что мы не можем купить все, что ты пожелаешь".

В общем, акцент на чувствах учит ребенка лучше понимать себя и контролировать свои эмоции.