До сліз, але від сміху. 14 "розривних" комедій для гарного настрою на День закоханих

"Чому він"

Комедія розповість про знайомство хлопця з батьками дівчини. Сюжет побудовано так, що вам часто доведеться сміятися та дивуватися, певні сцени бувають дуже несподіваними.

Історія максимально проста, хоча й не розчаровує. Дивіться, чи зуміють консервативні батьки порозумітися з обранцем своєї доньки. Він нічого не приховує, але така відвертість може ошелешити.

"Типу вагітна"

А це - нова комедія від Netflix. Сюжет побудовано навколо дівчини, яка раптово втрачає хлопця, після чого його життя летить шкереберть. І раптом вона зустрічає нову подругу, якій починає брехати з першої секунди.

Фейкова вагітність навряд чи може стати шансом на початок нового життя. Втім, головна героїня швидко пірне в пригоди з головою, а що з цього вийде - дивіться самі.

"Знайомство з батьками"

Культова комедія про кохання та сюрприз, який отримують майже всі, хто починає стосунки. І цей "дарунок долі" подобається на всім, адже йдеться про батьків другої половинки. Чи зуміє батько, який дуже любить свою доньку, поладити з її нареченим?

До речі, це лише перша частина. Якщо вона вам сподобається - дивіться другу, яка змусить ще більше реготати. Продовження отримало назву "Знайомство з Факерами".

"Гола правда"

Такі стрічки називають ромкомами (романтичними комедіями). Цікава історія, лінія кохання та стосунків, а ще - дуже багато смішних ситуацій. І, звісно ж, неймовірно гарна пара.

Чи зможуть дві протилежності знайти спільну мову та до чого призведе роман, який спалахне, ніби сірник? Якщо ви ще не бачили цю стрічку - заплануйте перегляд на День закоханих.

"Загублене місто"

Ця комедія розповість про письменницю, яка пише дуже цікаві романи. Її книжки про пригоди та кохання. Але одного разу її життя, яке навряд чи можна було назвати яскравим, зміниться.

Така стрічка чудово підійде для пар, які шукають цікавий фільм для двох. Тут є романтика, але при цьому показано чимало екшну - ідеальне комбо.

Також радимо подивитися наступні стрічки:

"Люблю тебе, чувак"

"Я ненавиджу день Святого Валентина"

"Друзі по сексу"

"Без образ"

"Люблю тебе ненавидіти"

"Квиток до раю"

"Моє прекрасне весілля"

"Підстава"