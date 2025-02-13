До слез, но от смеха. 14 "разрывных" комедий для хорошего настроения на День влюбленных

"Почему он"

Комедия расскажет о знакомстве парня с родителями девушки. Сюжет построен так, что вам часто придется смеяться и удивляться, определенные сцены бывают очень неожиданными.

История максимально простая, хотя и не разочаровывает. Смотрите, сумеют ли консервативные родители найти общий язык с избранником своей дочери. Он ничего не скрывает, но такая откровенность может ошарашить.

"Как бы беременна"

А это - новая комедия от Netflix. Сюжет построен вокруг девушки, которая внезапно теряет парня, после чего его жизнь летит в пропасть. И вдруг она встречает новую подругу, которой начинает врать с первой секунды.

Фейковая беременность вряд ли может стать шансом на начало новой жизни. Впрочем, главная героиня быстро нырнет в приключения с головой, а что из этого получится - смотрите сами.

"Знакомство с родителями"

Культовая комедия о любви и сюрпризе, который получают почти все, кто начинает отношения. И этот "подарок судьбы" нравится на всем, ведь речь идет о родителях второй половинки. Сумеет ли отец, который очень любит свою дочь, поладить с ее женихом?

Кстати, это только первая часть. Если она вам понравится - смотрите вторую, которая заставит еще больше хохотать. Продолжение получило название "Знакомство с Факерами".

"Голая правда"

Такие ленты называют ромкомами (романтическими комедиями). Интересная история, линия любви и отношений, а еще - очень много смешных ситуаций. И, конечно же, невероятно красивая пара.

Смогут ли две противоположности найти общий язык и к чему приведет роман, который вспыхнет, будто спичка? Если вы еще не видели эту ленту - запланируйте просмотр на День влюбленных.

"Потерянный город"

Эта комедия расскажет о писательнице, которая пишет очень интересные романы. Ее книги о приключениях и любви. Но однажды ее жизнь, которую едва ли можно было назвать яркой, изменится.

Такая лента прекрасно подойдет для пар, которые ищут интересный фильм для двоих. Здесь есть романтика, но при этом показано немало экшна - идеальное комбо.

Также советуем посмотреть следующие ленты:

"Люблю тебя, чувак"

"Я ненавижу день Святого Валентина"

"Друзья по сексу"

"Без обид"

"Люблю тебя ненавидеть"

"Билет в рай"

"Моя прекрасная свадьба"

"Подстава"