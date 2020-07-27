Есть сливы и персики можно не всем: врачи предупредили о серьезной опасности

Есть сливы и персики можно не всем, считают медики, так как состав этих косточковых плодов может усугубить хронические заболевания или привести к расстройству ЖКТ. Кому и почему нельзя употреблять эти плоды – читайте в нашей статье.

Ввиду уникального вкуса и аромата, персик — один из самых любимых и полезных летних фруктов у детей и взрослых. Для здорового человека дневная норма составляет 600 г плодов. Но все же далеко не всем можно есть персик, так как существуют противопоказания. При этом надо помнить, что персик подходит не для каждого рациона. Итак, персики нельзя есть тем, у кого:

индивидуальная непереносимость;

повышенная кислотность желудочного сока;

сахарный диабет;

хроническая диарея.

Есть сливы и персики можно не всем (иллюстративное фото: pixabay.com)

Сливы богаты минералами и являются отличным источником калия. Они также содержат антиоксиданты, которые защищают организм от свободных радикалов, разрушающих клетки. Но даже самые полезные продукты имеют наряду свои недостатки. Сливы, конечно же, не являются исключением. С осторожностью нужно употреблять эти косточковые тем, у кого:

склонность к диарее и другим нарушениям работы ЖКТ;

ожирение (разрешено употреблять не более 10 штук чернослива в день, поскольку он является калорийным продуктом);

период лактации (возможно возникновение расстройств пищеварения у ребенка).

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