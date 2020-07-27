Їсти сливи і персики можна не всім: лікарі попередили про серйозну небезпеку

Їсти сливи та персики можна не всім, вважають медики, через те, що склад цих кісточкових плодів може загострити хронічні захворювання або призвести до розладу ШКТ. Кому і чому не можна вживати ці плоди – читайте в нашій статті.

Через унікальний смак та аромат, персик — один з найбільш улюблених і корисних літніх фруктів у дітей і дорослих. Для здорової людини денна норма становить 600 г плодів. Але все ж далеко не всім можна їсти персик, через те, що існують протипоказання. При цьому треба пам'ятати, що персик підходить не для кожного раціону. Отже, персики не можна їсти тим, у кого:

індивідуальна непереносимість;

підвищена кислотність шлункового соку;

цукровий діабет;

хронічна діарея.

Їсти сливи й персики можна не всім (ілюстративне фото: pixabay.com)

Сливи багаті мінералами та є відмінним джерелом калію. Вони також містять антиоксиданти, які захищають організм від вільних радикалів, що руйнують клітини. Але навіть найкорисніші продукти мають свої недоліки. Сливи, звичайно ж, не є винятком. З обережністю потрібно вживати ці кісточкові тим, у кого:

схильність до діареї та інших порушень роботи ШКТ;

ожиріння (дозволено вживати не більше 10 штук чорносливу в день, оскільки він є калорійним продуктом);

період лактації (можливе виникнення розладів травлення у дитини).

Раніше ми складали топ продуктів, які викликають залежність.

Нагадаємо, що раніше лікарями були названо продукти, які вбивають тягу до солодкого і солоного.