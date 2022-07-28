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Сливовый леквар внесли в перечень культурного наследия Украины: что это такое и как варить

Чо такое сливовый леквар и как его варят (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине расширили перечень нематериального культурного наследия. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в перечень еще три новых элемента: практику и культурный контекст приготовления традиционных блюд крымских татар - чиберека и янтика, традицию соломоплетения в Турийской общине Волынской области, традицию приготовления и культуру употребления сливового леквара на Закарпатье.

Что же такое сливовый леквар и как его готовят - читайте в материале ниже.

Леквар - традиционное закарпатское густое сливовое повидло без сахара, которое варят в медных казанах и тазиках на открытом огне более 20 часов. В процессе постоянного помешивания леквара обычно берет участие вся семья.

Традиция приготовления леквара пришла на Закарпатье из венгерской культуры и аналогов приготовления такого повидла нет больше ни в одной области Украины.

Во многих семьях на Закарпатье варка леквара - это целый ритуал, к которому тщательно готовятся. В августе вся семья собирается, выкапывает яму, готовит дрова для костра и устанавливает котел.

Потом все вместе собирают урожай слив, перебирают их, моют и удаляют косточки. Потом сливы засыпают в казан и заливают водой. Мужчины разжигают костер и начинается магический процесс.

Когда вода в казане закипает, ее нужно постоянно мешать специальным деревянным инструментом, который больше похож на весло. Сейчас уже местные умельцы придумали автоматизированный способ - придумали автоматическую мешалку.

Помешивать леквар нужно почти постоянно, иначе он начнет пригорать. Варить нужно до тех пор, пока леквар не станет очень густой - чтобы ложка стояла. В зависимости от сорта слив, количества и других факторов - варка леквара занимает от 8 до 20 часов.

Часто леквар варят не только всей семьей, чтобы подменять друг друга, но и вместе с соседями. Пока леквар варится, все собираются за одним столом - обедают, ужинают и общаются.

Если леквар остался с прошлого урожая и не был съеден - его пускают на сливовицу (самогон). Варят сливовицу на следующий день после леквара в том же котле.

Из 100 кг слив выходит 50 литров густого леквара. Сахар не добавляют. Готовность леквара проверяют очень просто - он не должен вываливаться из перевернутой ложки.

Хранят леквар в стеклянной таре - 2-3 года. А в глиняных горшочках леквар в погребе может стоять и 10 лет.

Жители Закарпатья уверены, что леквар имеет целебные свойства. С ним готовят много разных блюд - пироги, вареники, кнедлики. Его даже детям дают.

Считается, что леквар повышает иммунитет, лечит все простудные заболевания и все проблемы с пищеварением.

Возле Виноградова в Закарпатской области даже есть музей леквара. Он находится в селе Ботар и он единственный в Украине и всей Восточной Европе. А еще ежегодно проводят фестивали варения леквара.

Сейчас леквар на Закарпатье стали варить и из других фруктов - черешни, клубники, яблок, кизила и даже дыни.

Как варят леквар на Закарпатье

Кстати, ранее мы рассказывали историю и рецепт знаменитого яворовского пирога.

А еще писали о том, какие украинские достояния попали в перечень защиты ЮНЕСКО.

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