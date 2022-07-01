Не только борщ: какие украинские достояния защищает ЮНЕСКО (фото и видео)
ЮНЕСКО внесла украинский борщ в Список нематериального культурного наследия. Теперь традиционное блюдо нашего народа и культура его приготовления официально находится под охраной Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.
Но кроме борща в этот знаменитый и важный список входят и другие культурные достояния Украины. Какие именно – читайте далее в материале Styler.
Петриковская роспись
Петриковская декоративная роспись как явление украинского орнаментального народного искусства была внесена в список нематериального достояния в 2013 году.
"Жители села Петриковка украшают свое жилье, домашние вещи и музыкальные инструменты в стиле орнаментальной росписи, которая характеризуется фантастическими цветами и другими природными элементами, основанной на тщательном наблюдении за местной флорой и фауной", - говорится на сайте ЮНЕСКО.
Петриковская роспись (фото: ich.unesco.org)
Это искусство богато символикой: петух символизирует огонь и духовное пробуждение, а птицы символизируют свет, гармонию и счастье. Эти росписи оберегают людей от горя и зла.
Петриковская роспись (фото: ich.unesco.org)
Традиция декоративно-прикладного искусства "способствует восстановлению исторической и духовной памяти и определяет идентичность всей общины".
Казацкие песни Днепропетровщины
Казацкие песни Днепропетровской области были внесены в список нематериального культурного наследия, которое требует срочной охраны, в 2016 году.
В этих песнях говорится "не только о трагедии войны, но и личных отношениях воинов-казаков".
Казацкие песни нуждаются в защите (фото: ich.unesco.org)
Но беда в том, что помнят и несут эти песни в народ в основном люди, которым за 70 лет. Поэтому непрерывность традиции "сейчас под вопросом из-за старения популяции носителей и недостатка других источников знаний для новых поколений".
Традиция косовской расписной керамики
Традиция косовской расписной керамики - посуды, обрядовых предметов, игрушек и кафеля - зародилась в XVIII веке, а своего расцвета достигла в середине XIX века.
Традиция косовской расписной керамики (фото: ich.unesco.org)
Основной особенностью косовской керамики является образное оформление орнамента. Сюжетный мотив выражает историю, быт, фольклор, верования и обычаи гуцулов, окружающий растительный и животный мир.
Такая керамика используется в быту, имеет практическое и художественное значение.
Традиция косовской расписной керамики (фото: ich.unesco.org)
Сегодня за сохранение традиционного технологического цикла, а также за "преемственность поколений мастеров и носителей" отвечает лишь Кафедра художественной керамики Косовского колледжа.
В список ЮНЕСКО эта неотъемлемая часть нематериального культурного наследия гуцулов вошла в 2019 году.
Орьнек
Орнек (Орьнек) является национальным крымскотатарским орнаментом и вместе с тем - одним из древнейших достижений культуры крымскотатарского народа.
Орьнек используется в вышивке, ткачестве, гончарстве, гравюре, ювелирном деле, резьбе по дереву, росписи стекла и стен.
Символы расположены так, чтобы создать повествовательную композицию, наполненную определенным содержанием.
Орнамент Орьнек (фото: ich.unesco.org)
К общепринятым символам относятся растения и деревья, символизирующие людей разного пола и возраста. А в целом же существует около 35 символов - каждый со своим уникальным значением и коннотациями.
Например, роза символизирует замужнюю женщину, тополь или кипарис символизируют взрослого мужчину, тюльпан - юношу, миндаль - незамужнюю женщину или девушку. Гвоздика символизирует пожилого человека, мудрость и жизненный опыт.
Орнамент Орьнек (фото: ich.unesco.org)
Интересно и то, что символичность растительного орнамента всегда подчеркивается уникальной цветовой палитрой и символическими сочетаниями. Например, тюльпан внутри розы символизирует любовь или союз мужчины и женщины.
Орнамент Орьнек на праздничном платье (фото: ich.unesco.org)
А еще многие символы используются как защитные обереги.
В репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества Орьнек и знания о нем были внесены в 2021 году.
Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Украине
Кроме нематериального наследия, есть еще и материальная. На сегодня Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Украине насчитывает семь наименований. При этом, три из них частично находятся на территории других государств.
Какие же украинские объекты охраняются ЮНЕСКО?
Собор Святой Софии с прилегающими монашескими зданиями и Киево-Печерская лавра в Киеве
Софийский собор (фото: wikipedia.org)
Киево-Печерская лавра (фото: wikipedia.org)
Церковь Спаса на Берестове (фото: wikipedia.org)
Ансамбль исторического центра Львова
Высокий замок и Подзамче (фото: wikipedia.org)
Ансамбль собора святого Юра (фото: wikipedia.org)
Геодезическая дуга Струве
Пункт Геодезической дуги Струве "Катериновка" (фото: wikipedia.org)
Пункт Геодезической дуги Струве "Фельштин" (фото: wikipedia.org)
Пункт Геодезической дуги Струве "Барановка" (фото: wikipedia.org)
Первобытные буковые леса Карпат
Мармарошский заповедный массив (фото: wikipedia.org)
Резиденция митрополитов Буковины и Далмации
Резиденция митрополитов Буковины и Далмации (фото: wikipedia.org)
Деревянные церкви Карпатского региона
Церковь Святого Духа в селе Потелич (фото: wikipedia.org)
Церковь Собора Пресвятой Богородицы в селе Маткив (фото: wikipedia.org)
Церковь Святой Троицы в городе Жовква (фото: wikipedia.org)
Церковь святого Юра в Дрогобыче (фото: wikipedia.org)
Церковь Святого Духа в Рогатине (фото: wikipedia.org)
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Нижний Вербиж (фото: wikipedia.org)
Вознесенская церковь в городке Ясиня (фото: wikipedia.org)
Церковь святого Михаила в селе Ужок (фото: wikipedia.org)
Древний город Херсонес Таврический и его хора
Херсонес Таврический (фото: wikipedia.org)
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