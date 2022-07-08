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История и рецепт знаменитого яворовского пирога от пани Стефы: этому блюду около 150 лет

Новина українською →
Пятница 08 июля 2022 14:40
История и рецепт знаменитого яворовского пирога от пани Стефы: этому блюду около 150 лет Фото: Как приготовить настоящий Яворовский пирог (smachnonews 24tv)
Автор: Анна Шиканова

Яворовский пирог попал в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия. Это очень знаковое блюдо, которое готовят не только в западных областях Украины. И историки считают, что рецепту этого пирога более 150 лет.

Историю этого пирога и рецепт от знаменитой пани Стефы - читайте в материале ниже.

Яворовский пирог обычно подают на важных праздниках - как церковных, так и обычных. А в отдельных районах его пекут по пятницам, чтобы на выходных иметь к борщу или есть как отдельное блюдо.

Историк и сооснователь Клуба Галицкой кухни Игорь Лильо считает, что пирог начали готовить около 150 лет назад.

Картофель в западных областях Украины появился довольно поздно, а он входит в состав пирога. А вот гречку в Украине выращивали с более древних времен.

Рецептов Яворовского пирога существует на самом деле много и в каждом районе его делают со своими отличительными изюминками.

Основные ингредиенты - тесто, картофель, гречка. Чаще всего его делают закрытым, но бывают рецепты открытого пирога.

Меняются пропорции начинки и в нее могут добавлять сало, жареный лук, специи, зелень и даже грибы. В пироге можно встретить яйца, сыр и даже сушеную мяту.

Рецепт Яворовского пирога пани Стефы

Как отмечает знаменитая кулинарка пани Стефа на своем сайте, самое важное в пироге - это тесто. Для Яворовского пирога нужно дрожжевое. Слой теста не должен быть толстым, но достаточным, чтобы удержать тяжелую начинку.

На 2 круглые формы:

  • Мука - 0,5 кг
  • Теплая вода или молоко - 250 мл
  • Дрожжи - 30 г мокрых или ½ пачки сухих
  • Желток - 2 шт.
  • Растительное масло или растопленное сливочное - пару ложек
  • Соль, сахар

Способ приготовления:

Дрожжи посыпать ложкой сахара и дать разойтись. Если используете сухие - просто высыпайте в муку и перемешайте.

Смешайте муку, дрожжи, щепотки соли, сахара и 1 желтка некрутое тесто, добавьте масло и вымешайте, чтобы оно впиталось.

Тесто должно отставать от рук. Положите его в миску, накройте полотенцем и поставьте в теплое место, чтобы подросло.

Если времени на замешивание теста нет, то пани Стефа рекомендует взять слоено-дрожжевое тесто готовое.

Делаем начинку:

Картофель отварить и помять в гладкое пюре без комочков. Гречку сварить или даже запарить - она не должна быть мокрой и разваренной.

Охлажденное пюре смешать с гречкой 1:1, можно добавить шкварки с луком, заправить солью и черным перцем.

История и рецепт знаменитого яворовского пирога от пани Стефы: этому блюду около 150 летИз половины теста раскатайте корж, на середину выкладывайте половину начинки. Края теста в форме подберите, мешочком залепите и выкладывайте на форму, смазанную маслом.

Верх проколите вилкой, посыпьте солью и тмином, смажьте желтком. Такую же процедуру проверните и со второй частью теста и начинки.

История и рецепт знаменитого яворовского пирога от пани Стефы: этому блюду около 150 летДля прямоугольной формы тесто разделите на две части. Раскатайте и выстилайте дно и бортики.

Выкладывайте начинку и хорошо ее разровняйте. Накройте второй частью теста, края закройте, смажьте желтком, посолите.

Выпекать пирог нужно в духовке около часа при температуре 200-210 градусов.

История и рецепт знаменитого яворовского пирога от пани Стефы: этому блюду около 150 летИстория и рецепт знаменитого яворовского пирога от пани Стефы: этому блюду около 150 лет

Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить тимбаль из кабачков.

А также рассказывали о том, как можно сэкономить растительное масло на кухне.

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