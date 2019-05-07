Занадто жорстко: зірці "Гра престолів" батьки поставили дивну заборону

Белла Ремсі в ролі Лианни Мормонт (Колаж РБК-Україна)

Зірка "Гра престолів" зізналася, що мріє переглянути весь серіал у майбутньому

Актрисі із серіалу "Гра престолів" батьки заборонили дивитися фільм, так як вважають, що він занадто жорстокий. Про це артистка зізналася в інтерв'ю для видання Daily Star.

Белла Ремсі, яка зіграла в "Грі престолів" Лианну Мормонт, леді острова Ведмежого і главу будинку Мормонтів, не може подивитися серіал зі своєю участю, так як батьки вважають, що сцени у фільмі занадто жорстокі для 15-річної дівчинки.

"Я, напевно, подивлюся його, коли мені виповниться 18", - розповіла Белла Ремсі. Дівчинка прийшла в серіал в 2016 році. Вона з'явилася у п'ятому сезоні "Гри престолів". У шостому сезоні її роль стала більш помітною і Белла Ремсі отримала схвальні відгуки від кінокритиків.

Белла Ремсі в ролі Лианни Мормонт (instagram.com/bellaramsey)

В 2018 році її запросили в повнометражний фільм "Пригоди Шерлока Холмса" і фільм "Радість на двох". У 2017 році вона почала паралельно зніматися в серіалі "Найгірша відьма", у головній ролі.

У восьмому сезоні "Гра престолів" героїня Белли Ремсі гине і саме цей момент батьки дозволили побачити, хоча сцена там досить жорстока.

"В минулу неділю мені дали побачити момент, де мою героїню вбивають. І ще я трохи подивилася сьомий сезон", - розповіла Ремсі. Вона вважає смерть своєї героїні Лианни Мормонт великою і додала, що "якщо вмирати в "Грі престолів", то вмирати добре".

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