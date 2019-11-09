Слишком высушила тело: звезда Танцев со звездами 2019 похудела на 10 килограммов после шоу

На Танцах со звездами 2019 Людмила Барбир была одной из самой ярких участниц. Зрители активно ее поддерживали и считали фавориткой, также люди сулили ей победу в популярном шоу. После своего вылета из программы мать троих детей и ведущая 1+1 рассказала, как ей удалось похудеть. По ее словам, пять килограммов она сбросила для участия в шоу, а пять уже в результате каждодневных изнурительных репетиций. Об этом она сообщила в интервью "Фактам".

Людмила призналась, что с таким напряженным графиком тренировок иногда позволяла себе и вкусности.

"Откорректировала свое питание с диетологом. У меня было пять приемов пищи в день, исключались продукты с содержанием глютена. Чувствовала себя комфортно, было легко придерживаться такого режима. Когда уже слишком "высушила" свое тело, мне стали говорить, что надо бы поправиться. И я стала позволять себе немного больше сладкого, иногда даже булочку или пиццу. Но все это просто сжигалось организмом", - поделилась Барбир.

Также экс-участница "Танцев" призналась, что на шоу вернула себе свою прежнюю физическую форму.

"До того, как меня пригласили на проект, я похудела на пять килограммов. За время шоу сбросила еще пять. Но, признаюсь, особо не следила за весом. Чувствовала себя отлично. Можно сказать, что вернула свою прежнюю форму", - призналась Людмила.

Людмила Барбир и ее партнер по танцам Женя Кот (YouTube)