Слишком эротично: Салем и Сахневич "порвали" паркет горячим танцем (видео)

На проекте танцы со звездами в сегодняшнем выпуске, 15 сентября, в брак вступили Екатерина Кухар и Александр Стоянов. В прямом эфире телешоу прима-балерина и премьер балета Национальной оперы Украины связали свои сердца узами брака. После трогательного события, которое потрясло каждого зрителя, на сцене появилась пара, посвятившая свой танец всем влюбленным. Даниэль Салем и Юлия Сахневич зажгли главную танцевальную площадку страны жгучей сальсой в прямом эфире на телеканале 1+1.

Даниэль Салем и Юлия Сахневич выступили после бракосочетания Кухар и Стоянова. Сам Салем танцевал для своей любимой супруги, с которой более 15 лет вместе. Пара же посвятила танец всем влюбленным сердцам. Жгучий и очень соблазнительный танец был исполнен под музыку украинской певицы Светланы Лободы, под песню "Пуля – Дура".

Танцы со звездами 2019 – самый горячий танец 15 09 (видео: youtube.com/Танці з зірками)

Дмитрий Монатик назвал номер соблазнительным и провокационным.

"Это был очень провокационный, в моем понимании, и соблазнительный номер, но так удачно, по-мастерски, профессионально, по моему мнению, исполненный. Вы, Даниэль, я Вам хочу сказать, очень сильный мужчина, если смогли выстоять перед такой соблазнительницей как Юлия", - считает Монатик, который в конце пожелал паре победы в шоу.

Влад Яма указал паре на ошибки, однако сказал, что это лучше, чем танцевать "три шага за две минуты". Екатерина Кухар призналась, что танец пары навеял ей воспоминания о первом прочитанном ею романе и подарила Салему и Сахневич книгу "Поющие в терновнике".

В сети также оценили номер:

Мне нравится, что Даниэль реально старается, но тут звезда Юля, она перетягивает все внимание! Красавица. Правда Вишняков тянул актерски больше))

Влад, какие бедра? В сальсе нет бедер! Особенно у партнеров...

Хорошее посвящение любимой женщине - сколько бы офигенных женщин у меня не было, я буду солнцем только для тебя единственной)

У Юли, как всегда, прекрасные постановки. Ее самбу с Иракли Макацария я просматриваю до сих пор (это для меня лучшая пара после пары Яма- Могилевская), а Юля - одна из лучших танцовщиц этого шоу, к тому же, красавица!

Юля вытянула номер, но намного лучше, чем первый танец.

Даниэль красавчик!

Разве можно сравнить Юлю? Несравненная.

Танцы со звездами 2019 – самый горячий танец 15 09 (скриншот: youtube.com/Танці з зірками)

Напомним, что ранее Екатерина Кухар с мужем впечатлили эффектным прыжком в бассейн.

Ранее сообщалось, что чувственная Екатерина Кухар в роскошном прозрачном платье ошеломила сеть своей пронзительной поэзией, которой она поделилась у себя в Instagram.