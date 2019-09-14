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"Отрываемся как можем": Екатерина Кухар с мужем впечатлили эффектным прыжком в бассейн

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.09.2019 - 11:56
"Отрываемся как можем": Екатерина Кухар с мужем впечатлили эффектным прыжком в бассейн
Фото: Екатерина Кухар и Александр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Супруги показали, как наслаждаются теплыми осенними днями

Одна из самых известных пар украинского шоу-бизнеса и мирового балета — Екатерина Кухар и Александр Стоянов — больше 10 лет вместе, однако официально не были женаты. Впрочем, это скоро изменится - ведь пара собирается устроить свадьбу уже этой осенью, да еще и в прямом эфире! Это произойдет 15 сентября, в четвертом выпуске Танцев со звездами — такой подарок им решили сделать судьи и телеканал "1+1".

А пока звездная пара показала, как наслаждается последними теплыми осенними деньками. Танцоры позагорали у бассейна, а также решили порепетировать прямо там - и продемонстрировали эффектный и грациозный параллельный прыжок в воду! Екатерина при этом в ярком слитном купальнике фиолетово-розовых тонов, а Александр в красных пляжных шортах. Видео впечатляющего семейного трюка балерина поделилась на своей странице в Instagram.

"Как же не хочется отпускать солнечные деньки....Отрываемся с @stoianov_aleksandr , как можем. Ведь в каждой женщине живет взбалмошная девченка", - поделилась Кухар.

Видео: Екатерина Кухар и Александр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Подписчики артистки остались в восторге от их прыжка и засыпали пару комплиментами.

  • Это было так по-лебединому, изящно и трогательно
  • Вот это балет!!! "В озеро лебединое"?
  • Все, Катюша, Вам с Александром нужно создавать общий аккаунт один на двоих
  • Вот она гармония в семье
  • Восторг!
  • кайф, молодцы, счастья вам
  • Професійні інстинкти навідь на відпочинку!) Ви класні!!!!
  • Шик
  • Прыгнули как Настоящие Лебеди. Так Изящно
  • Это грациозно
  • Кайф!!!! А потом горячий поцелуй

&quot;Отрываемся как можем&quot;: Екатерина Кухар с мужем впечатлили эффектным прыжком в бассейнСкриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, Екатерина Кухар рассказала о деталях предстоящей свадьбы с Александром Стояновым, с которым они вместе уже 10 лет и растят двоих детей.

Также Кухар поделилась секретом плоского животика и вывела свою формулу идеальной фигуры!

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Новости Украины Екатерина Кухарбалерина
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