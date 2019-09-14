"Отрываемся как можем": Екатерина Кухар с мужем впечатлили эффектным прыжком в бассейн

Супруги показали, как наслаждаются теплыми осенними днями
Одна из самых известных пар украинского шоу-бизнеса и мирового балета — Екатерина Кухар и Александр Стоянов — больше 10 лет вместе, однако официально не были женаты. Впрочем, это скоро изменится - ведь пара собирается устроить свадьбу уже этой осенью, да еще и в прямом эфире! Это произойдет 15 сентября, в четвертом выпуске Танцев со звездами — такой подарок им решили сделать судьи и телеканал "1+1".
А пока звездная пара показала, как наслаждается последними теплыми осенними деньками. Танцоры позагорали у бассейна, а также решили порепетировать прямо там - и продемонстрировали эффектный и грациозный параллельный прыжок в воду! Екатерина при этом в ярком слитном купальнике фиолетово-розовых тонов, а Александр в красных пляжных шортах. Видео впечатляющего семейного трюка балерина поделилась на своей странице в Instagram.
"Как же не хочется отпускать солнечные деньки....Отрываемся с @stoianov_aleksandr , как можем. Ведь в каждой женщине живет взбалмошная девченка", - поделилась Кухар.
Видео: Екатерина Кухар и Александр Стоянов (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Подписчики артистки остались в восторге от их прыжка и засыпали пару комплиментами.
Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Напомним, Екатерина Кухар рассказала о деталях предстоящей свадьбы с Александром Стояновым, с которым они вместе уже 10 лет и растят двоих детей.
Также Кухар поделилась секретом плоского животика и вывела свою формулу идеальной фигуры!