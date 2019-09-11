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"Балерина-поэтесса": чувственная Кухар в роскошном прозрачном платье ошеломила сеть

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.09.2019 - 10:27
"Балерина-поэтесса": чувственная Кухар в роскошном прозрачном платье ошеломила сеть
Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина раскрылась для поклонников с новой стороны

Екатерина Кухар полюбилась зрителям не только благодаря своему таланту прими-балерины и острословию в качестве судьи шоу "Танцы со звездами", но и утонченности и изяществу, которое она демонстрирует во всем, начиная с нарядов и заканчивая позами для фото. Звезда как-то призналась, что старается быть честной перед зрителями и не скрывать истинные эмоции и переживания. Так, балерина удивила поклонников не только новым фото, но и пронзительной поэзией – подписчики знаменитости в Instagram тут же предположили, что душевная любовная лирика – дело рук талантливой Екатерины.

Прима-балерина запечатлена в роскошном пышном платье нежного пудрового оттенка. Прозрачная многослойная юбка с разрезом дала возможность оценить ее стройные ноги. Лиф выполнен из атласной ткани с прозрачной вставкой в области декольте и коротким рукавом оригинального кроя.

&quot;Балерина-поэтесса&quot;: чувственная Кухар в роскошном прозрачном платье ошеломила сеть

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Уйдем отсюда, все равно куда.
Только с тобой: без имени, без почты,
Без памяти, смотри в мои глаза.
Всегда смотри, без прошлого, бессрочно.
Ты в каждом миге прожитого дня,
Ты в доброте, той, что вложили в детстве,

Ты даже там где не было меня,
…Я сердцем чувствую, как бьется твое сердце", - оставила Екатерина трогательные поэтические строки и хэштег #поэзиядуши.

Поклонники балерины тут же заподозрили, что автором стихотворения является сама звезда. Они пришли в восторг не только от красоты и грации артистки, но и от ее внезапно обнаруженного таланта.

  • Вы балерина-поэтесса
  • Красиво
  • Дуж гарно!
  • Супер
  • Очень красиво! По-графски
  • Автор вы?
  • Это очень красиво! Очень жду от вас больше разговорных историй
  • Как же душевно и красиво
  • Дива
  • Это Ваши стихи? Очень красиво
  • Невероятно красивая и талантливая

Скриншот комментариев

Ранее Екатерина Кухар проговорилась о трудностях нового сезона шоу "Танцы со звездами 2019".

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