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Слідча з Маріуполя показала фото з наслідками полону та звернулася до росіян з "побажанням"

Мар'яна Чечелюк (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк, яку росіяни близько двох років тримали у полоні, показала фото після повернення додому. Дівчина вирішила відповісти цими кадрами усім, хто вірить у фейки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, який Чечелюк зробила у TikTok.

Фото після полону

Слідча сфотографувала ноги й показала синці. Чечелюк зазначила, що вдома усе загоюється набагато швидше.

Дівчина вирішила продемонструвати ці кадри не просто так. Слідча вирішила розвіяти фейк про те, що жінок не б'ють у полоні. Фото з синцями наочно демонструють жорстокість окупантів.

Окрім цього, Чечелюк звернулася до росіян. Після двох років у полоні вона бажає їм лише найгіршого.

"Спасибі, руські братики, хай земля вам буде пеклом. Слава Україні", - написала Чечелюк.

Звільнена з полону слідча показала синці (скріншоти)

Як реагує мережа

Фото Чечелюк вразили коментаторів. Вони пишуть:

  • "Бажаю відновлення і щастя. Мар'яночко, ти дуже-дуже сильна, цвіти, квіточко. Хай далі в тебе в житті буде тільки щастя і любов"
  • "Бажаю скорішого відновлення. Це страшно подумати, що ви пережили, але вдома і стіни лікують"
  • "Сильна дівчинка. Добре, що вже вдома, бажаю дочекатися свого коханого".

Чечелюк повернулася з полону (скріншот: t.me/dmytro_lubinetzs)

Що відомо про Мар'яну Чечелюк

У березні 2022 року слідча та її сестра, які до цього ховалися від бомб та обстрілів у підвалах, перейшли в укриття "Азовсталі". Потім вона потрапила у полон. Сестру Чечелюк вдалося вивезти, батьки зуміли врятувати дівчинку.

Мар'яна ж опинилася у Донецьку, де окупанти утримували її у СІЗО. Потім батьки дівчини нічого не могли з'ясувати, але відомо, що слідчу відправляли в Оленівку. Лише у серпні 2022 року Чечелюк вдалося зателефонувати батькам, але вона не встигла нічого розповісти, лише спитала про долю молодшої сестри. 

Протягом усього цього часу слідчу включали до списків на обмін. І днями Чечелюк усе ж вдалося повернутись в Україну.

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