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Українка повернулась з російського полону й побачила сина вперше за понад два роки: відео до сліз

П'ятниця 31 травня 2024 15:05
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Українка повернулась з російського полону й побачила сина вперше за понад два роки: відео до сліз Емоції цього моменту зашкалюють (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У межах обміну військовополоненими 31 травня в Україну з російського полону повернулась мама хлопчика на ім'я Дмитро. Неймовірні кадри зустрічі жінки з сином вражають до сліз.

РБК-Україна розповідає, як все відбувалось і що відомо про дійових осіб цієї історії.

Возз'єднання мами з сином

Про радісне возз'єднання мами з сином розповів Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, вони не бачились впродовж понад двох років.

"Сьогодні під час обміну хлопчик Дмитрик зустрівся з мамою, яка повернулася додому з полону. Жінка перебувала на "Азовсталі", тепер вона вперше за довгий час обійняла свого сина", - наголосив посадовець.

Українка повернулась з російського полону й побачила сина вперше за понад два роки: відео до сліз

Радісна мить для кожного (фото: t.me/dmytro_lubinetzs)

Він додав, що це - справжній подарунок для Дмитра, адже 24 травня у хлопчика був день народження.

"І його, і маму переповнюють емоції. Неможливо стримати сліз, дивлячись на це відео", - додав омбудсмен.

Крім того, Уповноважений ВРУ зазначив, що Дмитра Офіс омбудсмена повернув додому з тимчасово окупованої території України.

"Щодо мами хлопчика - військовополонену хотіли незаконно засудити росіяни. На щастя, вона вже вдома. Ми працюємо, щоб повернути кожного українця додому: від найменшого до найстаршого", - підсумував Лубінець.

Обмін військовополоненими 31 травня

31 травня 2024 року в Україну з російського полону повернулися 75 осіб - воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних.

"Захисників і захисниць, які вже сьогодні за довгий час почули голоси своїх рідних, переповнювали емоції. Не менш емоційно на дзвінки реагували й родини, адже дехто з них не чув голоси рідних від початку російського вторгнення на нашу землю", - наголосив Лубінець.

Він зауважив, що далі на українців чекають:

  • тепла вечеря
  • отримання чистого одягу
  • медичний огляд
  • відновлення документів і банківських карток
  • реабілітація

"Вітаємо вдома наших захисників та захисниць. Наразі повернулося на Батьківщину 3210 українців! Працюємо далі", - підсумував омбудсмен.

Нагадаємо, дещо раніше в СБУ показали відео повернення 75 українців з полону.

Читайте також, що омбудсмен розповів про повернення депортованих українців.

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