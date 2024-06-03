Следователь из Мариуполя показала фото с последствиями плена и обратилась к россиянам с "пожеланием"

Следователь из Мариуполя Марианна Чечелюк, которую россияне около двух лет держали в плену, показала фото после возвращения домой. Девушка решила ответить этими кадрами всем, кто верит в фейки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, который Чечелюк сделала в TikTok.
Следователь сфотографировала ноги и показала синяки. Чечелюк отметила, что дома все заживает гораздо быстрее.
Девушка решила продемонстрировать эти кадры не просто так. Следователь решила развеять фейк о том, что женщин не бьют в плену. Фото с синяками наглядно демонстрируют жестокость окупантов.
Кроме этого, Чечелюк обратилась к россиянам. После двух лет в плену она желает им только самого плохого.
"Спасибо, русские братики, пусть земля вам будет адом. Слава Украине", - написала Чечелюк.
Освобожденная из плена следователь показала синяки (скриншоты)
Фото Чечелюк поразили комментаторов. Они пишут:
Чечелюк вернулась из плена (скриншот: t.me/dmytro_lubinetzs)
В марте 2022 года следователь и ее сестра, которые до этого скрывались от бомб и обстрелов в подвалах, перешли в укрытие "Азовстали". Затем она попала в плен. Сестру Чечелюк удалось вывезти, родители сумели спасти девочку.
Марьяна же оказалась в Донецке, где оккупанты удерживали ее в СИЗО. Потом родители девушки ничего не могли выяснить, но известно, что следователя отправляли в Оленевку. Лишь в августе 2022 года Чечелюк удалось позвонить родителям, но она не успела ничего рассказать, лишь спросила о судьбе младшей сестры.
В течение всего этого времени ее включали в списки на обмен. И на днях Чечелюк все же удалось вернуться в Украину.
Кстати, недавно мы уже рассказывали, что украинка вернулась из российского плена и увидела сына впервые за два года.
Кроме того, ранее Лубинец заявил об издевательствах россиян над украинскими военнопленными.