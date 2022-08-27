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До слез! Пенсионер из Сум продал квартиру и дачу, чтобы передать ВСУ 35 тысяч долларов

Пенсионер из Сум отдал для ВСУ деньги (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

85-летний пенсионер из Сум передал на нужды ВСУ 35 тысяч долларов. Он продал квартиру и дачный участок.

Об этом сообщает Telegram-канал "Цукр".

Как дедушка помог военным

Николаю Ивановичу 85 лет. Всю свою жизнь он прожил в Сумах. Эти летом он потерял жену и сына. После горькой двойной утраты мужчина решил продать квартиру и дачный участок, а деньги перечислить для ВСУ. Всего он передал военным 35 тысяч долларов. Свою племянницу он попросил найти фонд, в который можно перечислить средства.

Сейчас пожилой мужчина живет в частном доме. Представители общественного фонда "Сумы" отмечают, что сделали все возможное, чтобы убедиться, что Николай Иванович действительно способен внести такой вклад и не нуждается в этих средствах.

Кроме того, пенсионер рассказал, что проработал 46 лет на заводе имени Фрунзе, так что пенсии на жизнь ему хватает.

На эти средства будет осуществлена ​​отдельная целевая закупка, по которой уже начались консультации с военными.

Поступок мужчины и многих украинцев лишний раз подтверждает - нашу нацию не победить!

Напомним, что волонтер срочно просит о помощи на фронт. Военным необходимо купить тепловизор.

Также мы писали, что волонтеры собирают на пикап для батальона ВСУ "Реванш".

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