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Слепой мальчик из Ирпеня спел "Ой у лузі червона калина": он выжил, опоздав на расстрелянный автобус

Новина українською →
Вторник 14 июня 2022 11:02
Слепой мальчик из Ирпеня спел "Ой у лузі червона калина": он выжил, опоздав на расстрелянный автобус Коллаж РБК-Украина: Слепой мальчик из Ирпеня спел "Ой у лузі червона калина"
Автор: Светлана Мащенко

Александр Ильченко - подросток из Ирпеня, который чудом выжил во время эвакуации. Недавно парень спел наш украинский военный гимн "Ой у лузі червона калина" в Кракове.

Смотрите на этого мужественного парня на видео ниже в нашем материале.

Как пишут местные Telegram-каналы, на 11-й день оккупации города он опоздал на последний эвакуационный автобус, расстрелянный рашистами. Все восемь человек, которые пытались спастись, погибли.

"Подросток выжил и смог выбраться из оккупированного города. Он спел на кургане Костюшко в Кракове", - говорится в сообщении.

Эвакуация из Ирпеня началась в начале марта. Оккупанты расстреливали людей, которые пытались добраться до автобусов.

Так, 6 марта погибло сразу восемь человек, в том числе дети.

В конце марта город-сателлит столицы был освобожден. 71% города либо разрушен, либо поврежден.

Ранее мы писали, что 15-летний Андрей прославился на весь мир, остановив врага под Киевом игрушечным дроном.

Также сообщалось, что 15-летняя девочка за рулем вывезла взрослых из Попасной.

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