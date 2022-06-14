Сліпий хлопчик з Ірпеня заспівав "Ой у лузі червона калина": він вижив, запізнившись на розстріляний автобус
Олександр Ільченко - підліток з Ірпеня, який дивом вижив під час евакуації. Нещодавно хлопець заспівав наш український військовий гімн "Ой у лузі червона калина" у Кракові.
Дивіться на цього мужнього хлопця на відео нижче в нашому матеріалі.
Як пишуть місцеві Telegram-канали, на 11-й день окупації міста він запізнився на останній евакуаційний автобус, розстріляний рашистами. Всі вісім людей, які намагалися врятуватися, загинули.
"Підліток вижив і зміг вибратися з окупованого міста. Він заспівав на кургані Костюшко в Кракові", - йдеться в повідомленні.
Евакуація з Ірпеня почалася на початку березня. Окупанти розстрілювали людей, які намагалися дістатися до автобусів.
Так, 6 березня загинуло відразу вісім осіб, в тому числі діти.
В кінці березня місто-сателіт столиці було звільнено. 71% міста або зруйнований, або пошкоджений.
Раніше ми писали, що 15-річний Андрій прославився на весь світ, зупинивши ворога під Києвом іграшковим дроном.
Також повідомлялося, що 15-річна дівчинка за кермом вивезла дорослих з Попасної.