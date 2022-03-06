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Эвакуация из Ирпеня. В результате обстрелов погибли 8 человек

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Ирпень, Воскресенье 06 марта 2022 19:57
Эвакуация из Ирпеня. В результате обстрелов погибли 8 человек Во время эвакуации из Ирпеня погибли 8 человек (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В воскресенье, 6 марта, из Ирпеня пытались эвакуировать мирных жителей. Однако, когда люди выходили к эвакуационным автобусам, российские войска открыли по ним огонь из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского главу Ирпеня Александра Маркушина.

В результате обстрела погибли 8 человек, среди которых – дети.

"На моих глазах 2 маленьких детей и 2 взрослых погибли", - сообщил Маркушин.

Он также подчеркнул, что Ирпень продолжает воевать и не сдается. Часть города захватили захватчики, но другая часть держит свои позиции.

Также завтра, 7 марта, в 10:00 будет следующая эвакуация жителей города автобусами от Романовки.

"С 10:00 я буду с вами вместе. Пожалуйста, приходите", - призвал мэр.

Ранее мы сообщали, что известный 33-летний актер погиб в Ирпене, защищая Украину в рядах терробороны.

Также мы писали, что в Ирпене войска РФ обстреляли гражданских во время эвакуации.

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