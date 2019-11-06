О чем следует знать мужчинам: Супрун дала важные советы

Уляна Супрун рассказала о таких "мужских болезнях", как рак простаты и рак яичек, а также назвала первые и основные симптомы для своевременного выявления недугов, чтобы проблему можно было решить без осложнений.

Бывшая руководительница Минздрава на своей странице в Facebook обратила внимание, что в Украине продолжительность жизни мужчин на 10 лет меньше, чем у женщин. Причиной этого является совокупность факторов, которые можно обобщить образом жизни. Так, убивают мужчин прежде всего алкоголь, курение, питание и довольно распространенное пренебрежительное отношение к своему здоровью.

К слову, привлечь больше внимания к мужским проблемам со здоровьем призвана международная акция Movember, которая проходит в ноябре (участники откладывают бритвы и достают кошельки, чтобы осуществить донации в фонды, которые занимаются здоровьем мужчин). Основная цель кампании - рассказать о таких важных проблемах, как рак простаты, рак яичек, психическое здоровье и профилактика самоубийств среди мужчин, а также побудить их заботиться о своем здоровье.

Супрун рассказала про рак простаты и рак яичек (Иллюстративное фото: pxhere.com)

О чем следует знать мужчинам:

Рак простаты является наиболее распространенным раком среди мужчин. Чаще всего болезнь развивается медленно, и поэтому выявить недуг длительное время не удается.

Риск заболеть им увеличивается с возрастом - в большинстве случаев им болеют мужчины старше 50 лет. Медики рекомендуют всем мужчинам этого возраста сдать простой анализ крови на ПСА (простат специфический антиген) и пройти осмотр у уролога.

Симптомы, при которых нужно срочно обратиться к врачу:

повышенная потребность в мочеиспускании (особенно ночью), сложности, боль или жжение во время этого процесса;

ощущение, что ваш мочевой пузырь не полностью опорожнен;

кровь в моче или сперме;

мучительная эякуляция;

постоянная боль в спине, бедре или тазу.

Рак яичек - довольно редкий вид рака среди мужчин и составляет полько 1% случаев. Возраст, в котором он обычно он поражает - от 15 до 49 лет.

Супрун рассказала про рак простаты и рак яичек (Иллюстративное фото: med.vesti.ru)

На что нужно обратить внимание:

безболезненный отек или комочек в яичке или любое изменение формы/текстуры яичек;

онемение, дискомфорт, разница в размере между яичками и болевые ощущения;

отек и увеличение груди в связи с гормональными изменениями;

боль в пояснице, одышка, боль в грудной клетке, постоянный кашель.

Последние указанные симптомы более характерны для поздней стадии болезни, когда рак распространяется и поражает другие органы и лимфатические узлы.

Какие факторы повышают риски заболеть:

неопущение яичка (крипторхизм);

семейная история этого диагноза;

предварительный диагноз рака яичка;

возраст.

Если вовремя диагностировать рак яичек - в подавляющем большинстве случаев он поддается лечению. Поэтому при наличии симптомов следует обратиться к семейному врачу, который предоставит рекомендации, как действовать дальше.

Психические проблемы и самоубийства среди мужчин.

Отмечается, что мужчины довольно редко говорят о своем психическом здоровье, не признают, что имеют проблему, поэтому не обращаются за помощью к специалистам. Такая ситуация значительно влияет на уровень самоубийств среди мужчин. Кроме того, они меньше занимаются психическим здоровьем и не ищут помощи в случае проблем; больше, чем женщины, склонны употреблять алкоголь или наркотики, чтобы "решить" проблему. В целом, такое "самолечение" сложных психических состояний является причиной и высокого уровня самоубийств.

Симптомы, которые могут свидетельствовать о необходимости обратиться к специалисту: