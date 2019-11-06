Про що слід знати чоловікам: Супрун дала важливі поради

Уляна Супрун розповіла про такі "чоловічі хвороби", як рак простати і рак яєчок, а також назвала перші й основні симптоми для своєчасного виявлення хвороб, щоб проблему можна було вирішити без ускладнень.

Колишня керівниця МОЗ на своїй сторінці в Facebook звернула увагу, що в Україні тривалість життя чоловіків на 10 років менша, ніж у жінок. Причиною цього є сукупність чинників, які можна узагальнити способом життя. Так, вбивають чоловіків передусім алкоголь, куріння, харчування та доволі поширене зневажливе ставлення до свого здоров'я.

До речі, привернути більше уваги до чоловічих проблем зі здоров'ям покликана міжнародна акція Movember, яка проходить у листопаді (учасники відкладають бритви та дістають гаманці, щоб здійснити донації у фонди, що займаються здоров'ям чоловіків). Основна мета кампанії - розповісти про такі важливі проблеми, як рак простати, рак яєчок, психічне здоров'я та профілактика самогубств серед чоловіків, а також спонукати їх дбати про своє здоров'я.

Супрун розповіла про рак простати і рак яєчок (Ілюстративне фото: pxhere.com)

Про що слід знати чоловікам:

Рак простати є найбільш поширеним раком серед чоловіків. Найчастіше хвороба розвивається повільно, і тому виявити недугу тривалий час не вдається.

Ризик захворіти збільшується з віком - в більшості випадків на нього хворіють чоловіки старше 50 років. Медики рекомендують усім чоловікам цього віку здати простий аналіз крові на ПСА (простат специфічний антиген) та пройти огляд у уролога.

Симптоми, при яких потрібно терміново звернутися до лікаря:

підвищена потреба в сечовипусканні (особливо вночі), складності, біль або печіння під час цього процесу;

відчуття, що ваш сечовий міхур не повністю спорожнений;

кров у сечі або спермі;

болісна еякуляція;

постійний біль у спині, стегні або тазу.

Рак яєчок - досить рідкісний вид раку серед чоловіків і складає лише 1% випадків. Вік, в якому він зазвичай він вражає - від 15 до 49 років.

Супрун розповіла про рак простати і рак яєчок (Ілюстративне фото: med.vesti.ru)

На що потрібно звернути увагу:

безболісний набряк чи грудочка в яєчку або будь-яка зміна форми/текстури яєчок;

оніміння, дискомфорт, різниця в розмірі між яєчками та больові відчуття;

набряк і збільшення грудей у зв'язку з гормональними змінами;

біль у попереку, задишка, біль у грудній клітці, постійний кашель.

Останні зазначені симптоми більш характерні для пізньої стадії хвороби, коли рак поширюється і вражає інші органи і лімфатичні вузли.

Які фактори підвищують ризики захворіти:

неопущення яєчка (крипторхізм);

сімейна історія цього діагнозу;

попередній діагноз раку яєчка;

вік.

Якщо вчасно діагностувати рак яєчок - в переважній більшості випадків він піддається лікуванню. Тому за наявності симптомів слід звернутися до сімейного лікаря, який надасть рекомендації, як діяти далі.

Психічні проблеми і самогубства серед чоловіків.

Зазначається, що чоловіки досить рідко говорять про своє психічне здоров'я, не визнають, що мають проблему, тому не звертаються за допомогою до фахівців. Така ситуація значно впливає на рівень самогубств серед чоловіків. Крім того, вони менше переймаються психічним здоров'ям і не шукають допомоги в разі проблем; більше, ніж жінки, схильні вживати алкоголь чи наркотики, щоб "вирішити" проблему. Загалом, таке "самолікування" складних психічних станів є причиною і високого рівня самогубств.

Симптоми, які можуть свідчити про необхідність звернутися до фахівця: