"След Захарченко" нашли в итальянском парке (фото)

Фото: Александр Захарченко (2uznayvse.ru)

Фреску выполнила команда художников DonbassArt

В Италии появился "след" убитого главаря "ДНР" Александра Захарченко, которого взорвали в Донецке 31 августа 2018 года, в кафе "Сепар". В одном из парков на севере Италии на стене нарисовали красками террориста. Об этом заявил глава "представительства ДНР" в Италии Маурицио Марроне.



Изображение находится в городе Турин в парке "Дора". Власти города специально отдали этот парк под народное "искусство". Маурицио Марроне очень надеется, что фреску с Захарченко не сотрут.

"Я знал Захарченко лично и смог еще лучше узнать его, когда он вручил мне орден Дружбы "ДНР". Для всех итальянцев он стал примером отважного человека, который положил свою жизнь ради борьбы своего народа", - сказал Марроне.

Фото: Фреска с террористом Захарченко (ria.ru)

Как мы ранее сообщали, в Донецке боевики соорудили памятник Александру Захарченко. Пользователи считают, что он похож на любителя "ДНР", российского певца Иосифа Кобзона.

Как мы ранее писали, в сети опубликовали видео с моментом смерти главаря "ДНР" Александра Захарченко, которое ранее не появлялось в интернете.